Известное предприятие общепита сообщило о прекращении деятельности

Основанная в 1997 году Carmen Catering (сейчас Argmar Grupp) в 2018 году возглавила рейтинг лучших предприятий сферы общественного питания по версии Äripäiv. Организатор питания предлагал свои блюда таким известным людям, как Леннарт Мери, Джордж Буш-младший, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель и многим другим, писал Eesti Ekspress в 2019 году. Также фирма 14 лет подряд обслуживала президентские приемы и мероприятия крупных компаний.

Неожиданно в четвертом квартале прошлого года в компании остался только 1 работник, а оборот упал почти на полмиллиона евро, до 689 497,63 евро. Фирма имеет и долг по налогам размере 229 392 евро.

Теперь же предприятие наконец официально сообщило на своей домашней странице, что завершает деятельность и упоминает о влиянии коронакризиса. В течение 25 лет в фирме работоло почти 1000 человек на более чем 30 000 мероприятиях.