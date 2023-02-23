23.02.2023, 14:24
ВИДЕО | Кая Каллас: не стану формировать правительство с ERKE, все остальные варианты можно обсудить(4)
До выборов осталось всего десять дней, и общественность уже интересует, кто же после окончания выборов войдет в новое правительство.
„По состоянию на сегодня у всех ноль голосов. Я не знаю, какие результаты могут быть потом“, - не пожелала вдаваться в спекуляции премьер-министр и глава Партии реформ Кая Каллас. Она отметила, что все станет ясно, когда будут подсчитаны голоса.
Каллас подтвердила, что Партия реформ точно не будет формировать правительство с EKRE, но она не исключает сотрудничества с остальными партиями.