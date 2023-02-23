Работники стартапов зарабатывают вдвое больше среднего по Эстонии
По данным Департамента статистики Эстонии и Startup Estonia, в прошлом году в эстонских стартапах работало по меньшей мере один день 13 694 человека, а их средняя зарплата увеличилась за год на 13% до 2923 евро, что почти вдвое превышает среднюю зарплату по Эстонии.
Работники эстонских стартапов в возрасте 41-50 лет получают самую высокую среднемесячную зарплату, их средний ежемесячный доход в прошлом году составил 3622 евро в месяц. Сотрудники в возрасте 31-40 лет зарабатывают в стартапах 3300 евро в месяц.
Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон сказала, что, хотя цифры 2022 года показывают уверенный рост, в последнем квартале темп найма сотрудников замедлился. „В конце прошлого и начале этого года мы также услышали и об увольнениях в стартапах. Однако, спрос на квалифицированных специалистов в эстонском технологическом секторе по-прежнему очень высок. Сокращение штата в одной компании — это скорее хорошая возможность для других быстро набрать остро необходимых сотрудников. По нашим данным, сокращённые работники очень быстро находят новую работу, большая часть из них получает предложение о новой работе уже на следующий день“, — сказала Петерсон.
По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году 8606 человек с эстонским гражданством и 4007 сотрудников с иностранным гражданством работали в местных стартап-компаниях хотя бы один день. 84% иностранцев приехали из-за пределов Европейского Союза, 16% иностранных работников стартап-сектора имеют гражданство страны Европейского Союза. В прошлом году средняя заработная плата работников эстонского происхождения составила 2763 евро, а средняя брутто-зарплата нанятых иностранных талантов достигла 3082 евро в месяц.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, на конец 2022 года Wise был крупнейшим работодателем среди стартапов, в компании работало 1785 человек, за год стартап увеличил число сотрудников на 567 человек. Вторым по величине работодателем был Bolt, в компании работало 1270 человек, что на 249 человек больше, чем годом ранее. По состоянию на конец прошлого года в пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов также вошли Swappie (487 сотрудников, 74 новых рабочих места), Veriff (411 сотрудников, 82 новых рабочих места) и Monese (269 сотрудников, 127 новых рабочих мест).
Сферой деятельности с самой высокой средней брутто-зарплатой в 2022 году была сфера коммуникаций и связи, где работники зарабатывали 3482 евро в месяц. На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики, где оплата труда сотрудников достигла 3434 евро в месяц. За ними последовала сфера кибертехнологий, где средняя зарплата составила 3412 евро в месяц.
61% сотрудников стартапов имеет высшее образование, т.е. степень бакалавра, магистра или доктора. Среди иностранцев процент работников с высшим образованием достигает 78%, из них 39% имеют степень магистра или докторскую степень.
60% сотрудников эстонских стартапов составляют мужчины и 40% женщины, при этом доля женщин среди сотрудников стартапов в последние годы увеличивается на несколько процентов в год. Средний работник стартапа также довольно молод: по данным Департамента статистики Эстонии, 43% работников в возрасте 21-30 лет и 42% в возрасте 31-40 лет.
Высококвалифицированные специалисты составляют 46% всех работников в стартап-секторе, их средняя брутто-зарплата в прошлом году составила 3571 евро в месяц (годом ранее – 3137 евро в месяц). 12% сотрудников стартап-компаний работают на руководящих должностях, а средняя брутто-зарплата менеджера в стартап-секторе составила 4175 евро в месяц (годом ранее зарплата менеджера составляла 3 721 евро в месяц). Офисные работники и работники службы поддержки клиентов составляют 17,5% сотрудников, а их средняя брутто-зарплата составляла 1828 евро (1512 евро годом ранее). 10% технических специалистов и специалистов среднего звена получали брутто-зарплату в размере 2278 евро в месяц (годом ранее 1997 евро в месяц).
Согласно базе данных стартапов Startup Estonia, сегодня в Эстонии действует 1444 стартап-компании. В 2022 году эстонские стартапы заплатили государству в общей сложности 185 миллионов евро налогов на рабочую силу, что на 47% больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу были Bolt (30,7 млн евро), Wise (25,2 млн евро), Veriff (8,5 млн евро), Starship Technologies (4,9 млн евро) и Monese (4,2 млн евро).