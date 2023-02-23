Работники стартапов зарабатывают вдвое больше среднего по Эстонии

Работники эстонских стартапов в возрасте 41-50 лет получают самую высокую среднемесячную зарплату, их средний ежемесячный доход в прошлом году составил 3622 евро в месяц. Сотрудники в возрасте 31-40 лет зарабатывают в стартапах 3300 евро в месяц.

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон сказала, что, хотя цифры 2022 года показывают уверенный рост, в последнем квартале темп найма сотрудников замедлился. „В конце прошлого и начале этого года мы также услышали и об увольнениях в стартапах. Однако, спрос на квалифицированных специалистов в эстонском технологическом секторе по-прежнему очень высок. Сокращение штата в одной компании — это скорее хорошая возможность для других быстро набрать остро необходимых сотрудников. По нашим данным, сокращённые работники очень быстро находят новую работу, большая часть из них получает предложение о новой работе уже на следующий день“, — сказала Петерсон.

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году 8606 человек с эстонским гражданством и 4007 сотрудников с иностранным гражданством работали в местных стартап-компаниях хотя бы один день. 84% иностранцев приехали из-за пределов Европейского Союза, 16% иностранных работников стартап-сектора имеют гражданство страны Европейского Союза. В прошлом году средняя заработная плата работников эстонского происхождения составила 2763 евро, а средняя брутто-зарплата нанятых иностранных талантов достигла 3082 евро в месяц.