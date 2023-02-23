На предстоящих школьных каникулах школьникам расскажут о заботе о себе и саморазвитии(1)
На следующей неделе, с 27 февраля по 5 марта, у школьников наступают каникулы, в Таллинне для них подготовлена разнообразная программа.
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, завершающие зиму каникулы позволяют сделать передышку и ученикам, и учителям, и родителям. „Все чаще из-за облаков выглядывает солнце, это повышает настроение и дает возможность приятно провести каникулы, наполнив их впечатлениями. Рекомендую всем семьям и молодежи провести время с пользой и научиться лучше понимать свои желания и потребности“, - сказал Белобровцев.
На теме заботы о себе сосредоточены несколько мероприятий: в психологическом клубе Ласнамяэского молодежного центра изучают собственное поведение и поведение других, а также исследуют окружение; в молодежном центре Пыхья-Таллинна пройдет мастер-класс нейрографики, на котором с использованием творческого подхода изучают внутренние состояния; в танцевальном театре Fine5 покажут танцевальную постановку Yes or yesn’t, в фокусе которой компромиссы и чувства, которые возникают между людьми; в молодежном центре Валдеку в течение недели будут учиться справляться с различными кризисами. В молодежных центрах ждут людей от 7 до 26 лет.
О физическом благополучии позаботятся в рамках проходящих на каникулах лагерей. Спортклубы Sparta и Nord предлагают тренировки в тренажерном зале и общие физические тренировки, а также занятия дзюдо, баскетболом, ориентированием и плаванием.
На мастер-классе Кадриоргского художественного музея будут рисовать с натуры пастельными карандашами модель, чтобы отобразить ее движения и различные положения. Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашают на совместное посещение музея Fotografiska. Детская студия кукольных фильмов приглашает на короткий курс анимации. В Ласнамяэском молодежном центре состоится вечер Наруто – посмотрят театральное представление и приготовят рамен.
Таллиннский технический университет, фабрика открытий PROTO и городок OGOGOLINNAK приглашают принять участие в лагерях с техническим уклоном, чтобы заняться робототехникой, 3D-печатью, делать опыты, играть в игры и проч.
Полная программа доступна на сайте tallinn.ee/kanikuly.
Для детей и молодежи из Украины информация доступна на странице www.tallinn.ee/ukrainadeti.
Информация о деятельности для детей и молодежи также доступна на страницах в сети Facebook и Instagram Tallinna noorteinfo и Noor Tegija (на эстонском).