На предстоящих школьных каникулах школьникам расскажут о заботе о себе и саморазвитии

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, завершающие зиму каникулы позволяют сделать передышку и ученикам, и учителям, и родителям. „Все чаще из-за облаков выглядывает солнце, это повышает настроение и дает возможность приятно провести каникулы, наполнив их впечатлениями. Рекомендую всем семьям и молодежи провести время с пользой и научиться лучше понимать свои желания и потребности“, - сказал Белобровцев.

На теме заботы о себе сосредоточены несколько мероприятий: в психологическом клубе Ласнамяэского молодежного центра изучают собственное поведение и поведение других, а также исследуют окружение; в молодежном центре Пыхья-Таллинна пройдет мастер-класс нейрографики, на котором с использованием творческого подхода изучают внутренние состояния; в танцевальном театре Fine5 покажут танцевальную постановку Yes or yesn’t, в фокусе которой компромиссы и чувства, которые возникают между людьми; в молодежном центре Валдеку в течение недели будут учиться справляться с различными кризисами. В молодежных центрах ждут людей от 7 до 26 лет.

О физическом благополучии позаботятся в рамках проходящих на каникулах лагерей. Спортклубы Sparta и Nord предлагают тренировки в тренажерном зале и общие физические тренировки, а также занятия дзюдо, баскетболом, ориентированием и плаванием.

На мастер-классе Кадриоргского художественного музея будут рисовать с натуры пастельными карандашами модель, чтобы отобразить ее движения и различные положения. Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашают на совместное посещение музея Fotografiska. Детская студия кукольных фильмов приглашает на короткий курс анимации. В Ласнамяэском молодежном центре состоится вечер Наруто – посмотрят театральное представление и приготовят рамен.

Таллиннский технический университет, фабрика открытий PROTO и городок OGOGOLINNAK приглашают принять участие в лагерях с техническим уклоном, чтобы заняться робототехникой, 3D-печатью, делать опыты, играть в игры и проч.

Полная программа доступна на сайте tallinn.ee/kanikuly .