МНЕНИЕ | Российское вторжение в Украину год спустя: не взяли Киев за три дня и увязли в войне
Россия, начав вероломное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, сильно просчиталась: взять Киев за три дня не получилось, война затянулась на неопределенное время. Война не только сплотила западные страны в готовности всячески помогать Украине, но и обнажила системные проблемы российской армии.
„Россияне выпрашивают дроны у Ирана, а мобилизованные должны сами себя обеспечить - купить форму и все необходимое“, - отмечает Петер Зашев в своей колонке для RusDelfi.
Год назад Владимир Путин начал свою „трехдневную войну“ и пока никак не может ее закончить. Хотя, не „войну“ – ему не хватило смелости назвать вещи своими именами, поэтому он выдумал „специальную военную операцию“. Самое безумная часть путинской авантюры – это официальные причины войны. Я напомню их читателям:
Остановить „геноцид“ в Донбассе. ООН официально заявила, что геноцида там не было и нет. Там был вооружённый конфликт, учиненный Россией и его замораживание с помощью Минских соглашении.
Денацификация Украины. Это безумие. На последних свободных выборах в Украине (напомню, что в России уже пару десятков лет нет свободных выборов), крайне правые партии набрали менее 2% голосов и не попали в Парламент. Особенно пикантный момент заключается в том, что непонятно, как же украинские „нацисты“ не возражают против президента-еврея?!
Демилитаризация Украины. Тоже совершенно нелепый аргумент. Теперь мы знаем, что было ошибочным и недальновидным то, что Запад сперва не давал Украине оружие, чтобы случайно не дать повод России. И тем самым только усилил искушение Путина напасть на соседнее государствою. Таким образом, Украина была максимально демилитаризована именно до войны.
Здравомыслящему человеку сложно в это поверить, но именно во имя этих ложных и безумных целей за этот год погибли и продолжают гибнуть тысячи человек, разрушены целые города, миллионы украинцев находятся в вынужденной эмиграции. А война продолжается.
Что нас удивило за этот прошедший год и какой вопросительный знак остался перед нами?
1. Украинская сила духа – умение воевать и защищать свою родину
Нужно отметить, что год назад мало кто верил в то, что Украина выстоит. Речь не идет только о нас, неискушенных наблюдателях и друзьях Украины. Даже западные послы в Киеве и представители западных разведок не верили, что у Украины есть шансы.
За этот год Украина выросла на столетие! Сплоченность людей, их взаимная эмпатия и поддержка, желание бороться и готовность умереть за свою родину, боевой дух и компетентность Вооруженных Сил Украины, ролевая модель президента страны, общая и полная мобилизация на всех фронтах - будь то в дипломатии, войне или гражданской администрации! Честно и заслуженно, Украина не только достигла успехов в войне, но и обрела всеобщее уважение, ведь она достойно, отважно и самоотверженно борется с российскими захватчиками и оккупантами. Украина не только устояла, она отвоевала назад почти половину захваченных территорий и у нее есть все шансы еще дальше отбросить врага и полностью освободить свою страну.
2. Гнилая некомпетентность и преступность российской государственной машины
Год назад многие из нас догадывались, что путинская версия российской государственности коррумпирована и преступна. Сложно не догадаться, если 20 лет подряд единственным критерием карьерного роста было условие воровать и целовать вышестоящего в одно место. И в таких условиях нельзя ожидать какой-либо компетентности.
Россия опять сумела нас удивить. Удивить некомпетентностью и беспринципностью своих военных, которые, в стремлении скрыть собственную импотентность, вербуют зеков (незаконно), уничтожают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины (военное преступление), грабят, насилуют и убивают гражданских (военное преступление). Им сходит это с рук, а они продолжают варварски уничтожать целые города. Нас поразила убогость русского ВПК – король оказался голым, танки „Армата“ так и остались миражом, дроны россияне выпрашивают у Ирана, электронику выцарапывают из западных стиральных машин, самолетов 5-го поколения нигде не видно, а мобилизованные должны сами себе купить форму, жилет, каску и т.д.
Но даже это не самое слабое звено российской государственности. Ее фундаментальная слабость заключается в отношении к собственному народу. Людей в России сажают за то, что они написали „Я за мир“, им запрещают издавать и читать газеты, использовать Фейсбук. Их словно зайцев отлавливают у станции метро, чтобы мобилизовать и послать на смерть за безумные идеи Путина. У большинства этих людей нет ни газа, ни нормальных дорог, ни канализации, есть только ежедневная пропаганда, льющаяся с экранов телевизоров. Им говорят: „"Иди и умри ты, а нам и нашим детям нельзя. Мы будем управлять Россией и воровать дальше.“
3. Сплоченность и готовность Запада поддержать Украину
Вспомним, где мы были год назад! Без русских энергоресурсов Европа замерзнет. Пока Россия уничтожала Алеппо, Запад не возмущался. Россия захапала Крым - Запад опять промолчал. Послали наемников и устроили гражданскую войну в Донбассе, тоже как-то мира хотят. Вывод: проглотят и это, не откажутся они от своей комфортной жизни в своих уютных домах ради какой-то Украины. Упс, ошибочка вышла. Скорость и успешность разворота нас всех приятно удивила! А. У нас есть ценности - свобода и демократия не подлежат торгу. Б. Живем без российских энергоресурсов. И даже не замерзли. В. Категорически показали, что поддержим Украину всем, чем можем. И поддерживаем. Г. Наконец-то почти все Западные политики поняли – Путин опасен именно когда стараешься его умиротворить. Такой разворот в головах наших политиков не может не радовать – экономический, технологический и военный потенциал Запада многократно превышает российского.
Когда и как это закончится
Это закончится победой Украины. Будет победа в этом или в следующем году - важно с точки зрения человеческих жизней и количества страдания. Но у нас нет иного варианта, кроме как помочь Украине победить.
Если Россия победит или хотя бы останется с видимостью победы, путинский режим не успокоится. Россия уже старается дестабилизировать Молдову. Аппетиты есть и в отношении Грузии. Лукашенко уже не совсем президент, а так, гауляйтер Москвы в Минске. Нам, жителям стран Балтии Путин и его холуи тоже могут предъявить претензии и придти нас „денацифицировать“ и „демилитаризовывать“, а потом начать „СВО“.
Путинская Россия должна потерпеть поражение – военное и экономическое. Как скоро она его потерпит зависит во многом от нас. На мой взгляд, мы должны сделать следующее:
- продолжать наращивать как военную, так и экономическую помощь Украине
- ужесточать экономические санкции и пристально следить за их соблюдением
- удвоить дипломатические усилия – Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и другие страны продолжают делать вид, что не замечают ультимативное зло, и занимают двусмысленную позицию, дающую Путину небольшое пространство для маневра
И при всем этом не уставать! Не уставать от больших счетов (война - одна из самых важных причин текущей инфляции). Не уставать от отсутствия хороших новостей каждый день – их каждый день не бывает. Не уставать от бандитской наглости и кровожадной готовности Путина послать еще пару сотен тысяч россиян умереть в качестве оккупантов и захватчиков. Не уставать от собственной эмпатии и того психологического ущерба, который война наносит нашему ментальному благополучию. Не уставать и бороться – мы боремся не только ради свободы Украины. Мы боремся во имя нашей и наших детей настоящей и будущей свободы! И победим! Слава Украiнi!
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