МНЕНИЕ | Российское вторжение в Украину год спустя: не взяли Киев за три дня и увязли в войне

За этот год Украина выросла на столетие! Сплоченность людей, их взаимная эмпатия и поддержка, желание бороться и готовность умереть за свою родину, боевой дух и компетентность Вооруженных Сил Украины, ролевая модель президента страны, общая и полная мобилизация на всех фронтах - будь то в дипломатии, войне или гражданской администрации! Честно и заслуженно, Украина не только достигла успехов в войне, но и обрела всеобщее уважение, ведь она достойно, отважно и самоотверженно борется с российскими захватчиками и оккупантами. Украина не только устояла, она отвоевала назад почти половину захваченных территорий и у нее есть все шансы еще дальше отбросить врага и полностью освободить свою страну.

Нужно отметить, что год назад мало кто верил в то, что Украина выстоит. Речь не идет только о нас, неискушенных наблюдателях и друзьях Украины. Даже западные послы в Киеве и представители западных разведок не верили, что у Украины есть шансы.

Здравомыслящему человеку сложно в это поверить, но именно во имя этих ложных и безумных целей за этот год погибли и продолжают гибнуть тысячи человек, разрушены целые города, миллионы украинцев находятся в вынужденной эмиграции. А война продолжается.

Демилитаризация Украины. Тоже совершенно нелепый аргумент. Теперь мы знаем, что было ошибочным и недальновидным то, что Запад сперва не давал Украине оружие, чтобы случайно не дать повод России. И тем самым только усилил искушение Путина напасть на соседнее государствою. Таким образом, Украина была максимально демилитаризована именно до войны.

Денацификация Украины. Это безумие. На последних свободных выборах в Украине (напомню, что в России уже пару десятков лет нет свободных выборов), крайне правые партии набрали менее 2% голосов и не попали в Парламент. Особенно пикантный момент заключается в том, что непонятно, как же украинские „нацисты“ не возражают против президента-еврея?!

Остановить „геноцид“ в Донбассе. ООН официально заявила, что геноцида там не было и нет. Там был вооружённый конфликт, учиненный Россией и его замораживание с помощью Минских соглашении.

Год назад Владимир Путин начал свою „трехдневную войну“ и пока никак не может ее закончить. Хотя, не „войну“ – ему не хватило смелости назвать вещи своими именами, поэтому он выдумал „специальную военную операцию“. Самое безумная часть путинской авантюры – это официальные причины войны. Я напомню их читателям:

2. Гнилая некомпетентность и преступность российской государственной машины

Год назад многие из нас догадывались, что путинская версия российской государственности коррумпирована и преступна. Сложно не догадаться, если 20 лет подряд единственным критерием карьерного роста было условие воровать и целовать вышестоящего в одно место. И в таких условиях нельзя ожидать какой-либо компетентности.

Россия опять сумела нас удивить. Удивить некомпетентностью и беспринципностью своих военных, которые, в стремлении скрыть собственную импотентность, вербуют зеков (незаконно), уничтожают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины (военное преступление), грабят, насилуют и убивают гражданских (военное преступление). Им сходит это с рук, а они продолжают варварски уничтожать целые города. Нас поразила убогость русского ВПК – король оказался голым, танки „Армата“ так и остались миражом, дроны россияне выпрашивают у Ирана, электронику выцарапывают из западных стиральных машин, самолетов 5-го поколения нигде не видно, а мобилизованные должны сами себе купить форму, жилет, каску и т.д.

Но даже это не самое слабое звено российской государственности. Ее фундаментальная слабость заключается в отношении к собственному народу. Людей в России сажают за то, что они написали „Я за мир“, им запрещают издавать и читать газеты, использовать Фейсбук. Их словно зайцев отлавливают у станции метро, чтобы мобилизовать и послать на смерть за безумные идеи Путина. У большинства этих людей нет ни газа, ни нормальных дорог, ни канализации, есть только ежедневная пропаганда, льющаяся с экранов телевизоров. Им говорят: „"Иди и умри ты, а нам и нашим детям нельзя. Мы будем управлять Россией и воровать дальше.“

3. Сплоченность и готовность Запада поддержать Украину