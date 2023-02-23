Хоккейная лига Coolbet: тартуский „Вялк 494“ и нарвский „ПСК“ в погоне за выход в плей-офф

Действующий чемпион лиги Coolbet „Вялк 494“ уже обеспечил себе место в плей-офф, заняв третье место в регулярном чемпионате. Нарвский „ПСК“ находиться в погоне за важнейшими очками и в случаи сегодняшней победы они обеспечат себе место в плей-офф.

В субботу в 16:00 в Кохтла-Ярве между собой сыграет „Виру Спутник“ и лидер чемпионата „Курбадс“. В воскресенье, в 16:00 „Курбадс“ сыграет в Кохтла-Ярве с „Эверестом“, а в 16:10 в холле Хааберсти состоится игра между таллиннским клубом „Пантер“ и кохтла-ярвским клубом „Виру Спутник“.

В плей-офф турнира выходят первые четыре команды. И полуфинал, и финал играются до трех побед. Полуфиналы начнутся 11 марта.\

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть ТУТ.

Турнирная таблица: „Курбадс“ 38 (20), „Пантер“ 35 (22), „Валк 494“ 24 (23), нарвский „ПСК“ 20 (21), „Рига“ 17 (22), „Эверест“ 16 (21), „Виру Спутник“ 4 (21).

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