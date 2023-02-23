Хоккейная лига Coolbet: нарвский „ПСК“ разгромил действующего чемпионат страны и вышел в плей-офф

В хоккейной лиге Coolbet нарвский „ПСК“, занимающий четвертое место в таблице, обыграл действующего чемпионат лиги и идущего на третьем месте тартуский „Вялк 494“ со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) и, таким образом, обеспечил себе место в плей-офф.

Нарвская команды выиграла первый период со счетом 4:0 благодаря шайбам Никиты Минина, Егора Невзорова, Никиты Кириллова и Максима Буркова (1+1), Кириллов забросил шайбу во втором периоде.

Тартуцы распечатали ворота Даниила Сеппанена, который был близок к сохранению ворот в неприкосновенности, всего за 59 секунд до финальной сирены, шайбу забросил Максим Широков, всего вратарь нарвской команды отразил 48 бросков. Капитан хозяев поля Эрвин Мустуков отразил 38 бросков.

После игры в четверг определились все четыре участника плей-офф: „Курбадс“, „Пантер“, „Вялк 494“ и нарвский „ПСК“. Лидеру чемпионата „Курбадсу“ для победы в регулярном чемпионате необходимо набрать два очка в четырех играх.

В субботу в 16:00 в Кохтла-Ярве между собой сыграет „Виру Спутник“ и лидер чемпионата „Курбадс“. В воскресенье, в 16:00 „Курбадс“ сыграет в Кохтла-Ярве с „Эверестом“, а в 16:10 в холле Хааберсти состоится игра между таллиннским клубом „Пантер“ и кохтла-ярвским клубом „Виру Спутник“.

Турнирная таблица: „Курбадс“ 38 (20), „Пантер“ 35 (22), „Валк 494“ 24 (24), нарвский „ПСК“ 22 (22), „Рига“ 17 (22), „Эверест“ 16 (21), „Виру Спутник“ 4 (21).

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