МНЕНИЕ | Спасти утопающего Путина(9)
Китай пытается спасти невменяемого утопающего Путина. Однако, вероятно, тот и дальше будет отталкивать руку помощи (псевдомир), утверждая, что у него все идёт по плану и ему море по колено, пишет социолог Игорь Эйдман на своей странице в социальной сети.
В кампанию по спасению кремлёвского пациента включилась тяжёлая артиллерия. Си Цзиньпинь послал в Москву в качестве спасателя члена своего политбюро. Судя по предыдущим заявлениям Китая, сегодня Ван И уговаривал Путина перестать затягивать удавку на своей шее, то есть остановить войну, которую он фатально проигрывает.
У Путина в последние месяцы было два варианта действий, дававших ему хоть какие-то шансы хотя бы отодвинуть надвигающееся поражение.
1. Тотальная война
Объявить отечественную войну, милитаризацию производства, всеобщую мобилизацию, назначить на ключевые посты молодых и энергичных „ястребов“ вместо старых коррупционеров.
К счастью, у Путина для этого „кишка тонка“. У него нет ни смелости, ни воли. Ему просто лень. Он никому не доверяет, кроме таких же старых пердунов. Он просто не способен работать в стрессовой ситуации, требующей мгновенной реакции, радикальных решений.
2. Псевдомир
Объявить о завершении войны и бессрочном одностороннем прекращении огня. В этом случае Путину удалось бы в какой-то мере переложить ответственность за продолжение войны на украинское руководство и, возможно, ослабить международную поддержку Украины.
Однако Путин на это тоже не может решиться, потому что неадекватно оценивает ситуацию, надеется победить и боится, что такой шаг воспримут как проявление слабости. А показаться слабым, он боится больше всего, ведь, как он любит говорить, „слабых бьют“.
В результате Путин выбрал абсолютно тупиковый вариант, способный привести только к краху - продолжать заведомо проигрышную войну, ничего не меняя, ни в армии, ни в тылу.
Эрдоган давно пытается спасти Путина, добившись его согласия на псевдомир. Абрамович интригует через друзей в Стамбуле, Киеве и Москве с той же целью. Явлинский пишет рецепт спасения Путина, замаскированный как призыв к миру (псевдомиру).
Теперь к этой спасательной команде подключился Китай, который стремится прекратить войну, резко усилившую позиции США и сплотившийся коллективный Запад. Китай долго ждал, но сейчас уже, видимо, не сомневается, что путинский режим идёт к катастрофе, и пытается ее предотвратить. Китайское руководство не хочет в результате поражения России оставаться один на один с западными противниками. Именно на то, что бы избежать такого развития событий, направлен китайский „мирный план“ (предлагающий вариант псевдомира, ведь настоящий мир с путинским режимом невозможен), о котором сообщал Блумберг.
Китай пытается спасти невменяемого утопающего. Однако, вероятно, тот и дальше будет отталкивать руку помощи (псевдомир), утверждая, что у него все идёт по плану и ему море по колено. Ну и ладненько, скоро на воде появятся пузыри.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!