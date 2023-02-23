МНЕНИЕ | Спасти утопающего Путина

В кампанию по спасению кремлёвского пациента включилась тяжёлая артиллерия. Си Цзиньпинь послал в Москву в качестве спасателя члена своего политбюро. Судя по предыдущим заявлениям Китая, сегодня Ван И уговаривал Путина перестать затягивать удавку на своей шее, то есть остановить войну, которую он фатально проигрывает.

У Путина в последние месяцы было два варианта действий, дававших ему хоть какие-то шансы хотя бы отодвинуть надвигающееся поражение.

1. Тотальная война

Объявить отечественную войну, милитаризацию производства, всеобщую мобилизацию, назначить на ключевые посты молодых и энергичных „ястребов“ вместо старых коррупционеров.

К счастью, у Путина для этого „кишка тонка“. У него нет ни смелости, ни воли. Ему просто лень. Он никому не доверяет, кроме таких же старых пердунов. Он просто не способен работать в стрессовой ситуации, требующей мгновенной реакции, радикальных решений.

2. Псевдомир

Объявить о завершении войны и бессрочном одностороннем прекращении огня. В этом случае Путину удалось бы в какой-то мере переложить ответственность за продолжение войны на украинское руководство и, возможно, ослабить международную поддержку Украины.

Однако Путин на это тоже не может решиться, потому что неадекватно оценивает ситуацию, надеется победить и боится, что такой шаг воспримут как проявление слабости. А показаться слабым, он боится больше всего, ведь, как он любит говорить, „слабых бьют“.

В результате Путин выбрал абсолютно тупиковый вариант, способный привести только к краху - продолжать заведомо проигрышную войну, ничего не меняя, ни в армии, ни в тылу.

Эрдоган давно пытается спасти Путина, добившись его согласия на псевдомир. Абрамович интригует через друзей в Стамбуле, Киеве и Москве с той же целью. Явлинский пишет рецепт спасения Путина, замаскированный как призыв к миру (псевдомиру).