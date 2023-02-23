В Таллинне число получающих прожиточное пособие семей возросло почти в пять раз
В Таллинне в 2022 году прожиточное пособие было выплачено на сумму более 15 млн евро, а зависящее от достатка пособие – на сумму 1,23 млн евро. В сравнении с позапрошлым годом городские суповые кухни посетили в два раза больше нуждающихся, прежде всего их количество возросло за счет пожилых людей.
В прошлом году в Таллинне прожиточное пособие выплатили на общую сумму 15,1 млн евро, пособие получили более 10 970 семей на основании 36 230 ходатайств (многие получали пособие более одного раза в прошлом году). Средний размер пособия составил 417 евро на одно заявление и 1376 евро на одну семью в год. В 2021 году пособие получили 2323 семьи на общую сумму 4,6 млн евро.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несколько кризисных лет последовавших один за одним привели к росту числа нуждающихся. „В прошлом году число ходатайств о получении прожиточного пособия в сравнении с 2021 годом возросло на 138%, а число семей, получивших поддержку, на 372%. Размер пособия возрос на 228%, также возросла величина пособия, выплачиваемого на одно заявление“, - сказала Бешкина, добавив, что большое влияние оказал также скачок роста цен на энергоносители, по причине чего часть семей могли оказаться в числе получателей прожиточного пособия в те несколько месяцев, когда стоимость энергии была наиболее высокой.
На основании законодательства в сфере социального попечения местное самоуправление выплачивает финансируемое государством прожиточное пособие. Также обязанностью местного самоуправления является ежегодный пересмотр предельных ставок, связанных с расходами на жилье.
„Таллинн в прошлом году дважды повысил предельные ставки, принимаемые в расчет при назначении прожиточного пособия, чтобы они соответствовали действительным расходам и адекватно обеспечивали нужды людей. В рамках прожиточного пособия на оплату жилья Таллинн выплатил в прошлом году около 8,6 млн евро, в позапрошлом году эта сумма составляла 3,5 млн евро. Ожидаемо большая часть пособия была потрачена на оплату аренды и коммунальных услуг“, - пояснила Бешкина.
С сентября 2021 года по апрель 2022 года город выплатил дополнительное пособие на оплату расходов на энергию, финансируемое государством, на сумму 4,6 млн евро на основании более 53 543 заявлений.
Пособие, зависящее от уровня доходов, в 2022 году выплатили на общую сумму 1,23 млн евро, пособие получили 6053 семей на основании 32 190 заявлений. Средний размер пособия составил 203 евро на одну семью и 143 евро на одного человека. В сравнении с 2021 годом число представленных ходатайств возросло на 17%, а число получивших пособие семей – на 25%, также возросли средний размеры пособия.
Кроме того, Таллинн предлагает возможность нуждающимся посещать суповую кухню. В прошлом году данную услугу оказывало предприятие JK Taverni OÜ, расходы города на обеспечение этой услуги составили чуть больше 120 000 евро. На вынос было приготовлено 35 700 порций пищи, для употребления на месте – 47 450 порций в год. В сравнении с 2021 годом число получателей такого рода помощи возросло в два раза, в основном за счет пожилых людей. Прирост все же не был столь большим, как можно было ожидать на основании экономической ситуации. Причина может заключаться в том, что появляется все больше других возможностей для организации питания, участилось использование европейской продуктовой помощи, а также значительно возросло число получателей помощи Продуктового банка.