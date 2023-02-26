Женщина из Бахмута, родившая в Таллинне: я очень благодарна Эстонии, дома у меня ничего не осталось
Александра Андреева приехала в Эстонию в апреле прошлого года. Она уже была беременна и не собиралась оставаться в стране надолго, планировала рожать дома, в Бахмуте. Приехала с детьми - 10 и 8 лет, еще один взрослый сын остался в Украине - он врач-анестезиолог и очень нужен на своем месте. О том, как прошел для женщины год в чужой стране, Александра рассказала RusDelfi.
„Я все-таки надеялась, что у нас не будет таких активных боевых действий, что можно будет вернуться и рожать дома. Но так получилось, что осталась я здесь. На поддержке лежала из-за всех этих событий - говорит Александра. - Я вообще очень благодарна Эстонии. Сначала думала, что будет тяжело - язык другой, другая страна. Но вокруг оказалось много хороших людей. Именно благодаря волонтерам я встала на ноги, потому что те деньги, которые у меня изначально с собой были, очень быстро закончились“.