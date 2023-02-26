Женщина из Бахмута, родившая в Таллинне: я очень благодарна Эстонии, дома у меня ничего не осталось

„Я все-таки надеялась, что у нас не будет таких активных боевых действий, что можно будет вернуться и рожать дома. Но так получилось, что осталась я здесь. На поддержке лежала из-за всех этих событий - говорит Александра. - Я вообще очень благодарна Эстонии. Сначала думала, что будет тяжело - язык другой, другая страна. Но вокруг оказалось много хороших людей. Именно благодаря волонтерам я встала на ноги, потому что те деньги, которые у меня изначально с собой были, очень быстро закончились“.

29 июля у Александры родился сын. О родах в Эстонии она отзывается положительно. „Врачи очень хорошие, приняли меня как родную. В Украине тоже, в принципе, все хорошо, но нет такого сверхъестественного оборудования для малышей, как здесь. Для мамочек все почти одинаково, да и врачи такие же добрые. А вот если с малышом что-то не так - здесь есть больше возможностей, это большой плюс. Для меня это важный момент - когда родился мой средний сын, оказалось, что у него всего одна почка, младший же ребенок родился с тремя почками. Я очень сильно переживала, чтобы ничего не случилось, но...