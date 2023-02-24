Миграционная квота на этот год почти исчерпана: подано больше ходатайств, чем Эстония может принять(3)
Количество принимаемых Эстонией иностранцев в рамках трудовой и предпринимательской миграции, установленное на текущий год, близится к своему пределу. Департаменту полиции и пограничной охраны подано уже более 1500 ходатайств о предоставлении вида на жительство с целью работы, однако предельное установленное на этот год правительством число составляет 1307.
Значительно больше установленной квоты подано ходатайств в сфере строительства и транспорта, для работы в указанных сферах в этом году ходатайства подавать уже не стоит. Ходатайства можно еще подавать с целью работы в области обрабатывающей промышленности, для предпринимательства, спортсменам, журналистам, для работы на основании международного договора и в учреждениях по организации зрелищных мероприятий.
Для работы в областях, не указанных выше, подавать ходатайство на получение вида на жительство уже не стоит, поскольку на все оставшиеся сферы деятельности предназначено в общей сложности 313 срочных вида на жительство, на которые на сегодняшний день претендует 580 человек.
Комиссар бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валк пояснила, что нынешний год от предыдущих существенно отличается тем, что из-за установленных правительством санкций граждане России уже фактически не могут претендовать на иммиграцию с целью работы или предпринимательства. „В этом году среди подавших ходатайство наибольшее количество граждан Украины, также есть ходатаи из Узбекистана и Молдовы,“ - сказала Валк.
В этом году вступила в силу поправка к Закону об иностранцах, которая дает возможность ходатайствовать о получении вида на жительство вне установленной квоты людям, которые недавно работали в Эстонии не менее 9 месяцев подряд с регистрацией кратковременной работы. „Если работник и работодатель надлежащим образом соблюдали все условия, мы можем продлить разрешение на краткосрочную работу иностранца еще на два года,“ - пояснила Валк. Подробную информацию о подаче ходатайства вида на жительство на новых условиях можно получить у консультанта по вопросам миграции Департамента полиции и пограничной охраны по адресу электронной почты migrationadvice@politsei.ee или по номеру телефона 6123500.
Заполнение миграционной квоты не влияет на лиц, ходатайствующих о получении вида на жительство с целью учебы, ходатайствующим о предоставлении убежища, на граждан ЕС и членов их семей, а также на граждан США, Японии и Великобритании.
Кроме того, под квоту не попадают специалисты, которым работодатель платит не менее 1,5 средней заработной платы в Эстонии и люди, приезжающие в Эстонию для работы учеными, преподавателями или на специальность инфокоммуникационных технологий, также работники стартапов, люди, планирующие создать стартап в Эстонии или крупные инвесторы. Заполнение квоты также не ограничивает подачу ходатайств о получении вида на жительство с целью воссоединения с членами семьи.