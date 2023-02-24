Миграционная квота на этот год почти исчерпана: подано больше ходатайств, чем Эстония может принять

Значительно больше установленной квоты подано ходатайств в сфере строительства и транспорта, для работы в указанных сферах в этом году ходатайства подавать уже не стоит. Ходатайства можно еще подавать с целью работы в области обрабатывающей промышленности, для предпринимательства, спортсменам, журналистам, для работы на основании международного договора и в учреждениях по организации зрелищных мероприятий.

Для работы в областях, не указанных выше, подавать ходатайство на получение вида на жительство уже не стоит, поскольку на все оставшиеся сферы деятельности предназначено в общей сложности 313 срочных вида на жительство, на которые на сегодняшний день претендует 580 человек.

Комиссар бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валк пояснила, что нынешний год от предыдущих существенно отличается тем, что из-за установленных правительством санкций граждане России уже фактически не могут претендовать на иммиграцию с целью работы или предпринимательства. „В этом году среди подавших ходатайство наибольшее количество граждан Украины, также есть ходатаи из Узбекистана и Молдовы,“ - сказала Валк.

В этом году вступила в силу поправка к Закону об иностранцах, которая дает возможность ходатайствовать о получении вида на жительство вне установленной квоты людям, которые недавно работали в Эстонии не менее 9 месяцев подряд с регистрацией кратковременной работы. „Если работник и работодатель надлежащим образом соблюдали все условия, мы можем продлить разрешение на краткосрочную работу иностранца еще на два года,“ - пояснила Валк. Подробную информацию о подаче ходатайства вида на жительство на новых условиях можно получить у консультанта по вопросам миграции Департамента полиции и пограничной охраны по адресу электронной почты migrationadvice@politsei.ee или по номеру телефона 6123500.