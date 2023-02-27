27.02.2023, 13:34
Стабильный пакет электроэнергии или лотерея на бирже электроэнергии? Проверьте, какое решение подходит вам!
ФОТО: Alexela
Идеального решения для услуги электроснабжения не существует. Но есть близкие к идеальным варианты, соответствующие вашим привычкам и дому.
Ответив на следующие восемь вопросов, вы сможете достаточно точно определить, какой пакет электроэнергии может быть для вас лучшим: с крупными выигрышами в лотерею биржи электроэнергии или же со стабильной и спокойной экономией нового пакета „Без забот“ от Alexela.