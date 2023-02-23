Мнение
23.02.2023, 15:00

МНЕНИЕ | День президентских откровений. О чем на самом деле говорят шаманские заклинания Путина и варшавская речь Байдена

 (3)
Путин чувствует, что что-то пошло не так
Лев Кадик
журналист
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Zuma Press/AFP/Scanpix/LETA

Вчера два президента, очевидно, не сговариваясь, выступили с двумя речами, посвященными годовщине российско-украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин — в Москве и президент США Джо Байден — в Варшаве. Контраст между этими выступлениями настолько силен, что не обратить на него внимание невозможно, считает журналист Лев Кадик.

Стилистика речей двух президентов ярко демонстрирует пропасть между двумя политическими системами, которые они представляют. Оба выступления — очевидно предвыборные, вот только уверенности в победе у Путина не видно.

Первым был Владимир Путин. Президент страны, год назад развязавший самый кровавый конфликт в Европе со времен Балканских войн начала 1990-х, полтора часа выступал в закрытом зале перед сборищем своих мордатых депутатов, сенаторов и членов правительства. На собрании присутствовала и тщательно отобранная публика, которая должна была продемонстрировать „народ“: какие-то „стройотрядовцы“, украшенные разноцветными значками, военные в парадных мундирах и даже карикатурный бородач в аксельбантах и с погонами генерала сербской армии начала прошлого века — „четник“ Братислав Живкович.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии