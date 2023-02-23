23.02.2023, 15:00
МНЕНИЕ | День президентских откровений. О чем на самом деле говорят шаманские заклинания Путина и варшавская речь Байдена(3)
Путин чувствует, что что-то пошло не так
ФОТО: Zuma Press/AFP/Scanpix/LETA
Вчера два президента, очевидно, не сговариваясь, выступили с двумя речами, посвященными годовщине российско-украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин — в Москве и президент США Джо Байден — в Варшаве. Контраст между этими выступлениями настолько силен, что не обратить на него внимание невозможно, считает журналист Лев Кадик.