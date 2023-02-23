МНЕНИЕ | День президентских откровений. О чем на самом деле говорят шаманские заклинания Путина и варшавская речь Байдена

Стилистика речей двух президентов ярко демонстрирует пропасть между двумя политическими системами, которые они представляют. Оба выступления — очевидно предвыборные, вот только уверенности в победе у Путина не видно.

Первым был Владимир Путин. Президент страны, год назад развязавший самый кровавый конфликт в Европе со времен Балканских войн начала 1990-х, полтора часа выступал в закрытом зале перед сборищем своих мордатых депутатов, сенаторов и членов правительства. На собрании присутствовала и тщательно отобранная публика, которая должна была продемонстрировать „народ“: какие-то „стройотрядовцы“, украшенные разноцветными значками, военные в парадных мундирах и даже карикатурный бородач в аксельбантах и с погонами генерала сербской армии начала прошлого века — „четник“ Братислав Живкович.