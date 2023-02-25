Быстрая зарядка на 45 Вт или на 25 Вт? Эксперт объясняет, что лучше использовать для смарт-устройства

„Есть несколько причин, почему в последнее время мы получаем больше вопросов о зарядке телефонов и о зарядных устройствах, – рассказал тренинг-менеджер по мобильным устройствам Samsung Eesti Кирилл Козлов. – Во-первых, поскольку у людей обычно дома уже есть разные зарядки, в экологических целях новые устройства не поставляются с настенным зарядным устройством. Другими словами, само зарядное устройство нужно покупать отдельно. Вторая причина – просто более широкий ассортимент зарядных устройств“.

Выбирая зарядное устройство, важно учитывать три вещи – мощность зарядного устройства, способность устройства принимать нужный ток и провод, который должен этот ток передавать. „У Samsung есть устройства быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Они действительно очень быстрые и было бы логично всегда выбирать их. К сожалению, бывает, что люди не следят, может ли их мобильное устройство получить сразу столько тока. Другой аспект здесь заключается в том, что для устройств с меньшим аккумулятором такая быстрая зарядка просто не особенно нужна“, - пояснил Козлов.

Например, недавно выпущенные устройства серии Samsung Galaxy S23 имеют аккумуляторы разной емкости. Galaxy S23 Ultra обладает аккумулятором на 5000 мАч, Galaxy S23+ – на 4700 мАч, а Galaxy S23 – на 3900 мАч. Galaxy S23 Ultra и S23+ поддерживают зарядное устройство мощностью 45 Вт (до 65% заряда батареи за 30 минут). Однако Galaxy S23 не поддерживает зарядное устройство на 45 Вт, и здесь следует использовать зарядное устройство на 25 Вт. „Аккумулятор Galaxy S23 не настолько велик, чтобы здесь использовать мощное зарядное устройство, ведь даже зарядное устройство мощностью 25 Вт восстанавливает до 50% емкости аккумулятора за 30 минут“, - сказал Козлов.

Он добавил, что потребление тока устройством даже важнее, чем емкость аккумулятора мобильных телефонов. Например, в новых устройствах серии Samsung Galaxy S23 используются новые процессоры, которые потребляют гораздо меньше энергии, чем раньше.

„При выборе зарядки всегда стоит проверять данные устройства, чтобы узнать, что именно оно может принять, а, чтобы быть уверенным, всегда стоит отдавать предпочтение собственным зарядкам производителя мобильного устройства. На самом деле, конечно, если вы выберете зарядку большей мощности, например 45 Вт, для устройства, которое не поддерживает столь мощную передачу тока, вы все равно сможете зарядить свою технику. Вместо 45 Вт ваше устройство получит мощность зарядки 25 Вт, а батарея будет заряжаться немного медленнее. Другими словами, более мощное зарядное устройство окажется просто бесполезно. А если выбрать зарядное устройство меньшей мощности (25 Вт вместо 45 Вт), то вы просто будете дольше заряжать аккумуляторы“, - добавил Козлов.