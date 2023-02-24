ГРАФИК | В прошлом году объем строительства сократился

Строительные предприятия построили в целом на 4,2 миллиарда евро, из них зданий построено на 2,8 миллиарда евро и сооружений — на 1,4 миллиарда евро. По сравнению с 2021 годом зданий построено на 6% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 9% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, строительный рынок 2022 года характеризовался быстрым увеличением строительных расходов. „На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Меньше проводилось ремонтных и реконструкционных работ зданий. Строительство новых зданий по сравнению с предыдущим годом осталось на том же уровне. Увеличение объемов строительства сооружений связано именно с проведением ремонтных и реконструкционных работ, объем строительства новых сооружений при этом сократился“, — сказала Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с предыдущим годом на 5%. Зданий строилось меньше, сооружений — больше. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла в общем объеме строительства как в 2022 году, так и годом ранее 5%.

По данным Регистра строений было выдано 6521 разрешение на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 3% меньше, чем год назад. Большая часть новых жилых помещений (65%) находится в многоквартирных домах. Самым популярным типом жилья был 3–5-этажный многоквартирный дом. „Хотя в прошлом году их доля немного уменьшилась, этот тип жилья остается самым популярным уже многие годы. Больше всего было построено двух- и четырехкомнатных жилых помещений. Если четырехкомнатные жилые помещения преобладали многие годы, то в прошлом году больше всего увеличилась доля именно двухкомнатных жилых помещений“, — говорит Синисаар.