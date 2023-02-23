В Ласнамяэ пройдут инфодни для квартирных товариществ

„Бесплатные информационные дни предназначены для всех членов квартирных товариществ. В этот раз на встрече расскажут об отпугивании птиц и борьбе с вредителями в жилых домах, ведь перед началом весны самое подходящее время этим заняться. Приглашаю всех представителей квартирных товариществ принять участие“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



Информационные дни для квартирных товариществ пройдут 1 марта в 17:00 (на эстонском языке) и 2 марта в 17:00 (на русском языке) в зале на первом этаже здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На инфоднях будет освещена тема „Отпугивание птиц весной и борьба с вредителями в жилых домах“.



Управа района Ласнамяэ ждет предложений от председателей, операторов и членов правления квартирных товариществ о том, какие темы можно было бы обсудить на следующих информационных днях. Предложения можно направлять по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.