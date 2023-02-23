СЕГОДНЯ | Лыжный ЧМ начинается! Семь эстонских спринтеров стартуют в день открытия

Первые соревнования ЧМ состоялись вчера, когда представители экзотических стран проходили квалификацию для участия в спринте и на коротких дистанциях, как у мужчин, так и у женщин. Исландец Альберт Йонссон выиграл мужскую гонку на 10 км, бразильянка Жаклин Мурао стала лучшей на женской дистанции в 5 км.

В сегодняшней женской гонке классическим стилем на трассу выйдут три эстонки: Авели Уусталу (40-й стартовый номер), Кайди Каазику (45) и Кейди Каазику (50). Всего 100 участниц.

В мужском классическом спринте в составе сборной Эстонии выступят: Марко Кильп (35), Мартин Химма (44), Карел-Себастьян Дремлюга (45) и Каарел-Каспер Кырге (52). Всего соревнуются 139 человек.

Квалификации начинаются в 13:00 по эстонскому времени. Четвертьфиналы начнутся в 15:30.

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