ФОТО | ЧМ-2023 в Планице: Клэбо победил в классическом спринте, эстонский лыжник 25-й

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл мужской спринт, опередив в финале своего товарища по сборной Пола Гульберга (+2,22) и француза Жюля Шаппа (+2,24).

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал седьмое в карьере золото на чемпионатах мира.

В женском спринте весь пьедестал остался за сборной Швеции. Действующая чемпионка Йоннаса Сундлинг первой пересекла финишную черту в финале, второй была Эмма Рибом (+0,87), третьей Майя Далквист (+4,45).

В мужской гонке сборную Эстонии представляли: Мартин Химма, Карел-Себастьян Дремлюга и Каарел-Каспер Кырге, которые финишировали соответственно 41-м, 50-м и 51-м. Единственный представителем Эстонии, который прошел в четвертьфинал, стал Марко Кильп, финишировавший 30-м.

В четвертьфинале Марко Кильп преодолел дистанцию за 3:04.55 и в итоговой таблице стал 25-м.

Квалификация:

В мужской квалификации лучшее время показал норвежец Эрик Валнес, преодолев дистанцию за 2:55,50.

Результаты мужской квалификации:

1. Эрик Валнес (Норвегия) 2.55,50

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +1,01

3. Пол Гульберг (Норвегия) +3,65

4.Михал Новак (Чехия) +3,78

5. Калле Халварссон (Швеция) +4,04

6. Бен Огден (США) +5,80

7. Жюль Шаппа (Франция) +6,92

8. Люка Шанава (Франция) +6,95

9. Ниило Мойланен (Финляндия) +7,07

10. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) + 7,31

...

30. Марко Кильп (Эстония) +12,34

41. Мартин Химма +15,80

50. Каарел-Каспер Кырге +19,59

51. Карел-Себастьян Дремлюга +19,93

Женскую квалификацию выиграла шведка Йонна Сундлинг. Лучшей среди эстонок стала Кайди Каазик, занявшая 42-е место. Кейди Каазик заняла 44-е место, а Авели Уусталу - 53-е место.

Результаты женской квалификации:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.22,89.

2. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +2,36.

4. Лаура Гиммлер (Германия) +5,12.

5. Майя Дальквист (Швеция) +5,39.

6. Рози Бреннен (США) +6,07.

...

42. Кайди Каазику +20,56

44. Кейди Каазику +23,43

53. Авели Уусталу +29,51

Четвертьфиналы начнутся в 15:30.

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