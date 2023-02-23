ФОТО | ЧМ-2023 в Планице: Клэбо победил в классическом спринте, эстонский лыжник 25-й
В четверг на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице разыграли первые медали в спринтерской гонке классическим стилем. Единственным представителем Эстонии, который прошел в четвертьфинал, стал Марко Кильп, который в итоге стал 25-м.
Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл мужской спринт, опередив в финале своего товарища по сборной Пола Гульберга (+2,22) и француза Жюля Шаппа (+2,24).
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал седьмое в карьере золото на чемпионатах мира.
В женском спринте весь пьедестал остался за сборной Швеции. Действующая чемпионка Йоннаса Сундлинг первой пересекла финишную черту в финале, второй была Эмма Рибом (+0,87), третьей Майя Далквист (+4,45).
В мужской гонке сборную Эстонии представляли: Мартин Химма, Карел-Себастьян Дремлюга и Каарел-Каспер Кырге, которые финишировали соответственно 41-м, 50-м и 51-м. Единственный представителем Эстонии, который прошел в четвертьфинал, стал Марко Кильп, финишировавший 30-м.
В четвертьфинале Марко Кильп преодолел дистанцию за 3:04.55 и в итоговой таблице стал 25-м.
Квалификация:
В мужской квалификации лучшее время показал норвежец Эрик Валнес, преодолев дистанцию за 2:55,50.
Результаты мужской квалификации:
1. Эрик Валнес (Норвегия) 2.55,50
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +1,01
3. Пол Гульберг (Норвегия) +3,65
4.Михал Новак (Чехия) +3,78
5. Калле Халварссон (Швеция) +4,04
6. Бен Огден (США) +5,80
7. Жюль Шаппа (Франция) +6,92
8. Люка Шанава (Франция) +6,95
9. Ниило Мойланен (Финляндия) +7,07
10. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) + 7,31
...
30. Марко Кильп (Эстония) +12,34
41. Мартин Химма +15,80
50. Каарел-Каспер Кырге +19,59
51. Карел-Себастьян Дремлюга +19,93
Женскую квалификацию выиграла шведка Йонна Сундлинг. Лучшей среди эстонок стала Кайди Каазик, занявшая 42-е место. Кейди Каазик заняла 44-е место, а Авели Уусталу - 53-е место.
Результаты женской квалификации:
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.22,89.
2. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +2,36.
4. Лаура Гиммлер (Германия) +5,12.
5. Майя Дальквист (Швеция) +5,39.
6. Рози Бреннен (США) +6,07.
...
42. Кайди Каазику +20,56
44. Кейди Каазику +23,43
53. Авели Уусталу +29,51
Четвертьфиналы начнутся в 15:30.