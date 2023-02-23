В Таллинне автомобиль сбил мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

Вчера около 13:15 в Раквере на Таллиннской улице произошло дорожно-транспортное происшествие: 37-летний мужчина за рулем Ford Mondeo сбил 44-летнюю женщину, неожиданно вышедшую на дорогу с правой стороны. Пострадавшую доставили в Ракверескую больницу.

Около 13:50 произошло ДТП на 24-м километре шоссе Маса-Лаймьяла-Тумала в деревне Мустла волости Сааремаа: 50-летний мужчина, выезжая задним ходом на шоссе на транспортном средстве Manitou, врезался в Volkswagen Passat под управлением 54-летнего мужчины. Находившаяся в „Фольксвагене“ 65-летняя женщина была доставлена в больницу Курессааре.

В 16:30 у Ирусилла, 1 в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого 70-летняя женщина на автомобиле Škoda Fabia сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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