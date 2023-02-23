Бразилец, перешедший в нарвский „Транс“: в Эстонии, конечно, холодно, но мне нравится прохлада

22-летний Кауан Алешандре Мартинс Де Паула из бразильского городка Пирасикаба. Выступал за местную команду, а также за „Марилию“ и „Гремио Анаполис“ на уровне бразильской Серии Д. В 2019 году был в молодежной команде „Коринтианса“.

Кауан — центральный защитник, но имеет неплохой опыт игры в качестве левого защитника, начинал играть в футбол в качестве полузащитника. Как и все бразильцы, обладает отличной техникой, также выделяется скоростными качествами и хорошим длинным пасом.

Бразильский футболист в интервью на сайте нарвского „Транса“ сообщил, что погодные условия в Эстонии сильно отличаются от бразильских, но он не боится ни холода, ни здешних условий. Кроме того, он похвалил Эстонию и город Нарву.

„Отличная страна, прекрасный город. Мы в Бразилии не видим снега, так что сейчас мне очень нравится, как это всё выглядит. Холодно, конечно, но это не такая большая проблема. В Бразилии было наоборот — всегда было слишком жарко, чтобы играть в футбол. Я понял, что мне больше нравится прохлада“, — сказал 22-летний Кауан Алешандре Мартинс Де Паула.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.