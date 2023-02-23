В Словении стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 22 февраля по 5 марта и в течение 12 дней лыжники разыграют 24 комплекта медалей в трех видах спорта: лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и в лыжном двоеборье.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта впервые пройдет в Планице. Это право она получила в мае 2018, опередив на Конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежский Тронхейм.

Эстонская мужская сборная будет самой многочисленной. Четверо: Марко Кильп, Мартин Химма, Карел-Себастьян Дремлюга и Каарел-Каспер Кырге выступят как на спринтерских дистанциях, так и в эстафете. Йоханнес-Алвар Алев сделает ставку на классические гонки. Женской эстафетной команды у Эстонии не будет. На чемпионате выступят только три лыжницы их Эстонии: сестры Кейди и Кайди Каазику, а также Авели Уусталу. Сообщает „ERR“.

Главная надежда эстонских болельщиков будет связана с двоеборцем Кристьяном Ильвесом, который уже на протяжении последних лет входит в мировую элиту в этом виде спорта и несколько раз на этапах Кубка мира попадал на подиум.

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