ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (364-й день) | Папа Римский призвал к прекращению „абсурдной и жестокой“ войны

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала мировое сообщество к последовательным мерам в отношении виновных в совершении военных преступлений в Украине . Необходимо „сделать все, чтобы ответственные за нарушения международного законодательства предстали перед судом“, заявил генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко. Он подчеркнул, что расследования необходимо начать, в том числе, против высокопоставленных военачальников и гражданских руководителей. При этом судебные процессы должны быть проведены в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Польша передаст Украине 14 танков Leopard 2 в течение двух-трех недель . Об этом телеканалу CNN заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По словам министра, Варшава направит Киеву боевые машины сразу после того, как украинские военные окончат курс обучения.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады от командующих. Об этом он сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня. По словам Зеленского, особое внимание вызвали доклады по Донецкой и Луганской областям. „Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки - постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери“, - сказал он. Жестокими и принципиальными назвал он, в частности, бои на Бахмутском и Лиманском направлениях. „Очень важно, несмотря на все давление, что линия фронта перемен не претерпела“, - отметил Зеленский.

Европейский Союз сожалеет о решении Москвы приостановить выполнение своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, также известный как New START). Это „подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны“, - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Город Шебекино Белгородской области оказался под обстрелом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся“, - написал он в Telegram-канале, опубликовав фото, на котором видно двухэтажное здание с горящей крышей. „По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое“, - добавил Гладков.

США передадут Украине бомбы дальнего действия с GPS-наведением производства компании Boeing, способные поражать цели на расстоянии более 70 километров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Пентагон официально не признавал поставку модифицированной версии Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплекта оборудования, преобразующего обычные свободнопадающие бомбы в корректируемые „умные“ боеприпасы. Военное ведомство сообщало лишь, что в рамках нового пакета помощи на 1,85 млрд долларов, о котором было объявлено 21 декабря, передаст „высокоточные авиационные боеприпасы“. Однако два источника Bloomberg подтвердили, что речь идет о JDAM-ER повышенной дальности.

Telegram-каналы Baza и „Осторожно, новости“ сообщают, что утром 22 февраля в нескольких российских городах по радио прозвучали сигналы „воздушной тревоги“. „Внимание, внимание, угроза ракетного удара“, - было объявлено, по данным Baza, в радиоэфире в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. Канал „Осторожно, новости“ указывает, что аналогичные сообщения прозвучали на радиостанциях в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. В МЧС РФ заявили о действиях хакеров. „В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках“, - указало ведомство.

По подсчетам Генштаба ВСУ, число убитых россиян, участвовавших в войне против Украины, превысило 145 тысяч. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 620 до 145 060. Кроме того, украинские силы уничтожили, среди прочего, 3334 танков (+8 за сутки), 6569 боевых бронированных машин (+7), 2345 артиллерийских систем (+7), 2026 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3) и 5212 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+2), отмечается далее.

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. „Около 16 прилетов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет“, - написал он в Telegram-канале. Кроме того, не менее 8 ударов пришлось по территории сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района, добавил Старовойт. Там, по его словам, также обошлось без пострадавших, но были повреждены производственные постройки.

Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2 A4 немецкого производства, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес в ходе выступления в парламенте. По словам Роблес, которую цитируют агентства AFP и Reuters, в настоящее время шесть танков находятся в ремонте, но Испания может предоставить Украине и большее количество, „если это будет необходимо“ и если „об этом попросят наши союзники попросят“.

За два дня до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину папа римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению огня и мирным переговорам , заявив, что никакая победа не может быть „построена на руинах“. „Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина“, - сказал понтифик во время еженедельной аудиенции в Ватикане, отметив, что „количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, объем разрушений, экономический и социальный ущерб говорят сами за себя“. „Я призываю тех, кто стоит у власти, приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры. То, что построено на руинах, никогда не сможет быть настоящей победой“, - подчеркнул Франциск.

Российские войска обстреляли из артиллерии село Новотягинка Херсонской области, в результате погибли два человека, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По его словам, ударам подверглись дома мирных жителей. „Обломки вражеских снарядов отобрали жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте“, - написал Прокудин в Telegram-канале.

На фоне приближения годовщины войны России против Украины президент США Джо Байден вновь пообещал странам восточного фланга НАТО помощь в случае нападения. „Мы будем защищать буквально каждый дюйм территории НАТО“, - заявил он в ходе выступления в Варшаве на саммите „Бухарестской девятки“, в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Байден отметил, что как восточный фланг НАТО эти страны являются „передовой нашей коллективной обороны“. „Вы лучше других знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократии во всей Европе и во всем мире“, - сказал американский лидер.

НАТО не может позволить России „продолжать подрывать европейскую безопасность“, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. „Мы наблюдали агрессивное поведение России на протяжении многих лет: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году, - сказал Столтенберг на встрече с лидерами стран восточного фланга НАТО и президентом США Джо Байденом в Варшаве. - Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии“. Генсек НАТО также призвал продолжать и наращивать поддержку Украины. „Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы одержать победу“, - заявил Столтенберг.