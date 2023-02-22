Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: на переходе тяжело пострадал пешеход
28 октября прошлого года в 20.27 в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе перед домом по адресу Копли 93 произошло ДТП. Белый автомобиль Subaru Outback с финскими регистрационными номерами совершил наезд на пешехода. Пешеход в ходе столкновения получил тяжелые травмы.
Происшествие предположительно видел водитель темного автомобиля, который двигался в противоположную сторону и остановился на этом же переходе, чтобы пропустить пешехода. По словам пешехода, водитель темного автомобиля был в машине один.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Мужчину, который предположительно был за рулем этого темного автомобиля, а также других людей, которые, возможно, видели это ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру 5022496.