Кая Каллас: мы самая свободная страна как в Европейском союзе, так и в НАТО

„В этот раз мы празднуем день рождения нашего государства в довольно сумрачное время. Тень на день рождения Эстонии отбрасывают ужасы, которые творятся не так уж далеко от нас – в Украине, и, к сожалению, эти ужасы творит государство, являющееся нашим соседом“, - сказала Каллас.

Подводя итоги захватнических планов России, премьер-министр сказала, что они не удались. „Довольно быстро стало ясно, что российская армия является не второй по силе армией мира, но второй по силе армией в Украине“.

Премьер-министр говорила о том, что война против Украины – это и война против Эстонии, в которой мы показали свой истинный масштаб. „Агрессия России и последующее прибытие бежавших от войны украинцев в Эстонию в очередной раз показали жителей Эстонии с самой лучшей стороны. То, с какой готовностью помочь и теплом мы принимали военных беженцев, то с какой щедростью мы поддерживаем Украину в ее продолжающейся борьбе – все это и показывает наш истинный масштаб“.

Из достижений Эстонии премьер-министр остановилась на недавно опубликованном индексе человеческой свободы, в котором мы занимаем третье место в мире. „Мы не только самая свободная страна в Восточной Европе. Мы самая свободная страна как в Европейском союзе, так и в НАТО“, - сказала Каллас.

Говоря о вызовах, которые бросает нам будущее, премьер-министр отметила, что сейчас в мире происходит очередная индустриальная революция – зеленая революция, которая открывает большие возможности перед самыми быстрыми.

„Ни в природе, ни в экономике не бывает так, что большие пожирают маленьких. Правило таково, что быстрые пожирают медленных. Поэтому и у Эстонии, несмотря на ее небольшой размер, есть огромные возможности оказаться в результате этой индустриальной революции на стороне победителей. Мы небольшая страна, но мы многократно доказали свою способность быть быстрыми. Это принесло нам большой успех раньше, и я уверена, что, если мы будем действовать с умом, то и зеленая революция станет символом нашего успеха“.

Речь премьер-министра в полном объеме (на эстонском языке) доступна здесь.