Президент Карис о встрече с Байденом: преданность США европейской безопасности сильна как никогда

Россия продолжает представлять серьезную военную угрозу для НАТО, и, по словам президента Кариса, Альянс должен серьезно относиться к этой угрозе. Поэтому, по его словам, необходимо увеличить оборонные претензии НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе. „Вместе со всеми союзниками по альянсу нам необходимо увеличить военные расходы на оборону, завершить работу по укреплению обороноспособности и сдерживающего потенциала НАТО и сделать Финляндию и Швецию новыми союзниками“, - сказал президент Карис.

По словам президента, нам необходимо уже сейчас начать думать о послевоенной архитектуре европейской безопасности. „Если мы хотим обеспечить Европе долгосрочный мир, наша цель должна быть однозначно ясной - ни одной серой зоны вблизи России, ни одного района, безопасность которого не определена, потому что именно такие территории являются источниками нестабильности в регионе, - заявил глава республики. - Отправной точкой для этой дискуссии должна стать Украина, которая ясно выразила свое желание стать членом НАТО. На саммите в Вильнюсе нужно наметить для нее путь в члены НАТО“.

Президент Карис сформулировал еще одну чрезвычайно важную цель о последующих действиях в отношении России: „Мы должны восстановить авторитет международного права. О том, какими будут наши будущие отношения с Россией, мы сможем говорить на этой основе и только после того, как будет вынесен приговор военным преступникам“.