Президент Карис о встрече с Байденом: преданность США европейской безопасности сильна как никогда(31)
На встрече лидеров Восточного крыла НАТО с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность надежных трансатлантических связей и необходимость укрепления оборонного союза НАТО. „Мы считаем, что постоянное присутствие США в Балтийском регионе с точки зрения эффективного сдерживания угроз крайне важно“, - заявил глава эстонского государства.
Россия продолжает представлять серьезную военную угрозу для НАТО, и, по словам президента Кариса, Альянс должен серьезно относиться к этой угрозе. Поэтому, по его словам, необходимо увеличить оборонные претензии НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе. „Вместе со всеми союзниками по альянсу нам необходимо увеличить военные расходы на оборону, завершить работу по укреплению обороноспособности и сдерживающего потенциала НАТО и сделать Финляндию и Швецию новыми союзниками“, - сказал президент Карис.
По словам президента, нам необходимо уже сейчас начать думать о послевоенной архитектуре европейской безопасности. „Если мы хотим обеспечить Европе долгосрочный мир, наша цель должна быть однозначно ясной - ни одной серой зоны вблизи России, ни одного района, безопасность которого не определена, потому что именно такие территории являются источниками нестабильности в регионе, - заявил глава республики. - Отправной точкой для этой дискуссии должна стать Украина, которая ясно выразила свое желание стать членом НАТО. На саммите в Вильнюсе нужно наметить для нее путь в члены НАТО“.
Президент Карис сформулировал еще одну чрезвычайно важную цель о последующих действиях в отношении России: „Мы должны восстановить авторитет международного права. О том, какими будут наши будущие отношения с Россией, мы сможем говорить на этой основе и только после того, как будет вынесен приговор военным преступникам“.
Глава эстонского государства поддержал увеличение всесторонней помощи Украине, что поможет жертве российской агрессии успешно защищаться и вытеснить захватчиков за пределы страны. „Россия сомневается, что Запад готов долго поддерживать Украину. Мы можем показать, что Россия снова ошибается. Необходимо сделать гораздо больше, чтобы помочь Украине в это критическое время. Решение Запада не позволить России перекроить географию Европы - это решение, которого придерживаются и другие международные силы. Возможность и ответственность НАТО заключается в том, чтобы либо творить историю, либо стать историей“, - добавил он.
„Ожидается, что в ближайшие месяцы Россия усилит давление с целью начать мирные переговоры. Но мир, который не изгонит Россию из Украины, позволит агрессору перегруппироваться и напасть снова. Это будет означать, что надежного мира в Европе не будет“, - сказал президент Карис.
Президент Алар Карис и другие лидеры Восточного крыла НАТО во время встречи в Варшаве с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом говорили о полной поддержке Украины. Также обсуждались вопросы трансатлантической безопасности, включая укрепление сдерживающих сил Восточного крыла НАТО и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.
В „Бухарестскую девятку“ входят страны Восточного крыла НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.