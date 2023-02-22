Говорила ли глава Еврокомиссии, что не верит в причастность Белого дома к взрывам на „Северном потоке“ из-за „безупречной репутации“ США?

На момент публикации этого разбора результаты расследования, которое проводят представители европейских стран, опубликованы не были. В конце декабря 2022 года издание The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало : чётких доказательств того, что диверсию организовала сама Россия, обнаружено не было, поэтому подобные обвинения (а их начали выдвигать практически сразу после взрывов) до окончания расследования были бы поспешными. В начале февраля 2023 года аналогичную оценку озвучил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк. 21 февраля посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где потребовали от американской стороны „дать объяснения“ по поводу инцидента и „не мешать объективному расследованию для установления виновных“.

26 сентября 2022 года около датского острова Борнхольм на подводных газопроводах „Северный поток“ (функционировал с 2011 года) и „Северный поток — 2“ (достроен в конце 2021 года, но не был введён в эксплуатацию) произошло несколько взрывов, из-за которых три из четырёх ниток были выведены из строя. Представители властей Дании, а также Швеции и Польши, находящихся рядом с местом инцидента, уже на следующий день охарактеризовали случившееся как диверсию, а местные полицейские и эксперты начали расследование, публично не называя возможных подозреваемых. 30 сентября президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на „Северном потоке“ „англосаксов“. 10 октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила , что шведская полиция не будет делиться с представителями России или „Газпромом“ предварительными данными расследования, что вызвало негодование у МИД РФ и других официальных лиц.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своём блоге на платформе Substack материал под заголовком „Как Америка уничтожила газопровод „Северный поток“?“. В своём тексте Херш утверждает, что диверсию организовали власти и спецслужбы США в сотрудничестве с норвежскими коллегами, заложив взрывчатку под прикрытием учений стран НАТО летом 2022 года. Хотя автор — лауреат многочисленных журналистских премий (в том числе в 1970 году самой престижной — Пулитцеровской), в последние годы он несколько раз публиковал статьи явно конспирологического содержания с массой нестыковок (самая известная — о том, что до своего убийства в 2011 году Усама бен Ладен якобы пять лет пробыл в плену у пакистанской армии по договорённости с властями США). Многочисленные ошибки нашли и в тексте про взрывы на „Северном потоке“, но главная его проблема — все утверждения Херша основаны на словах одного (!) анонимного источника, якобы „непосредственно знакомого с ходом планирования операции“.

Тем не менее на утверждения Херша в своих заявлениях стали опираться российские официальные лица и провластные СМИ, а также власти некоторых других стран (например, Китая). В свою очередь, Белый дом вскоре после публикации в блоге журналиста назвал содержание текста „совершенно ложным“, а министерство иностранных дел Норвегии охарактеризовало его как „чушь“.

Найти какие-либо комментарии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен касательно выводов Херша нам не удалось. Их нет ни на официальном сайте Еврокомиссии (там, в частности, публикуются стенограммы заявлений чиновницы), ни в верифицированном аккаунте в Twitter, которым она пользуется довольно активно. Вообще, в этой соцсети фон дер Ляйен писала о взрывах на „Северных потоках“ дважды: 27 сентября, на следующий день, рассказала о переговорах с премьер-министром Дании, назвала случившееся саботажем и призвала провести расследование, а 3 октября опубликовала схожий по содержанию твит после разговора с главой кабинета министров Норвегии.

Цитата о „безупречной репутации американского государства“, которую активно распространяли интернет-пользователи, впервые появилась вовсе не в речи фон дер Ляйен, её комментарии для СМИ или публикации в соцсетях. Самое раннее упоминание этой фразы можно обнаружить в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (18 800 подписчиков), где соответствующий пост был размещён 15 февраля в 21:00 по московскому времени. В более крупных каналах цитата стала появляться ранним утром следующего дня.

Постоянные читатели „Проверено“ (в отличие, например, от блогеров Colonelcassad и Дмитрия Васильца) уже знают, что авторы канала „а вот мой яндекс кошелёк“ — создатели наиболее вирусных сатирических новостей последних месяцев. Хотя проект не настолько известен, как, например, „Панорама“ (вероятно, поэтому некоторые его публикации принимают всерьёз), посты оттуда регулярно появляются в крупных блогах именно под видом реальных новостей. „Проверено“ разбирало, в частности, выдуманные авторами канала „а вот мой яндекс кошелёк“ цитаты премьер-министров Эстонии и Польши. Впрочем, узнать, что публикации канала носят сатирический характер, можно, просто прочитав описание блога: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.