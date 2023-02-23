ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | „Был ли Бандера фашистом?“ „Подарил ли Хрущев Крым Украине?“

Владимир Путин и российская пропаганда любят порассуждать об истории Украины. Они утверждают, что украинцы никогда не существовали как отдельный народ и что сама Украина является государством, которое искусственно создал Ленин. Исторические аргументы стали главным российским оправданием военной агрессии России в Украине. К сожалению, российская пропаганда оказалась весьма эффективной, во многом потому, что россияне очень плохо знают украинскую историю. Да и до 2014 года особого интереса к истории Украины в других странах тоже не наблюдалось.