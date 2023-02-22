Глава МИД Рейнсалу в ООН: войну в Украине нужно признать геноцидом

В ходе встречи Рейнсалу подчеркнул, что международное сообщество должно дать четкую оценку агрессии в Украине, признав ее геноцидом. „Через два дня исполнится год с начала широкомасштабной войны, развязанной Россией, и за это время стало ясно, что цель агрессора - уничтожить украинское государство и его народ. Мы должны объединить наши усилия во всем мире, чтобы закончить войну как можно быстрее и только с одним результатом - победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности. Таким образом, мы обеспечим выживание нынешней архитектуры безопасности и право каждого суверенного государства определять свои границы и свое будущее“, - сказал он.

В то же время важно добиваться юридической ответственности России за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. „По мнению Эстонии, необходимо создать международный специальный трибунал при широкой поддержке ООН для расследования военных преступлений, - сказал министр иностранных дел. - Наша приоритетная задача - добиться того, чтобы организаторы и исполнители всех этих преступлений были привлечены к ответственности, включая российскую власть во главе с президентом Путиным“.

Говоря о ситуации в Молдове, Рейнсалу отметил, что необходимо обратить внимание на последовательные посягательства России на суверенитет Молдовы, а также рассказал о своем предложении ввести санкции ЕС против молдавских олигархов, действующих в интересах России.

Он также призвал Гуттериша отправить в Украину миссию ООН для расследования использования иранских беспилотников. В ходе встречи Рейнсалу и Гутерриш также обсудили продовольственную безопасность и Черноморскую зерновую сделку.

Рейнсалу также проинформировал генсека ООН о положении российского политзаключенного Владимира Кара-Мурзы и призвал осудить его приговор. „Международное сообщество должно продолжать поддерживать таких людей, как Кара-Мурза, которые борются за демократию и права человека в России, рискуя своей жизнью и свободой“, - сказал Рейнсалу.