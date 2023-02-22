Рийгикогу принял заявление в поддержку народа Украины: к чему призывают депутаты парламента?(14)
Сегодня Рийгикогу принял представленное 94 депутатами заявление, приуроченное к годовщине начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине, чтобы выразить уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.
За принятие заявления проголосовали 85 депутатов Рийгикогу.
В заявлении Рийгикогу осуждает продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации и выражает глубокие соболезнования жителям Украины, близкие которых пали в сражениях с превосходящим по силе агрессором или пострадали в результате геноцида, совершенного по отношению к мирному населению. „Смелость народа Украины обязывает государства, приверженные демократическим ценностям, проявить единство и продолжить сотрудничество во имя победы Украины. Для скорейшего достижения этой цели Рийгикогу призывает международное сообщество решительнее оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку“, – отмечается в заявлении.
Согласно документу, Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, который поможет восстановить мир в Европе и предотвратить повторение агрессии. „Для реализации плана по достижению мира международная общественность должна помочь Украине восстановить территориальную целостность, привлечь руководителей государства и вооруженных сил Российской Федерации к ответственности за преступления агрессии и военные преступления и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе войны“, – отмечает Рийгикогу. Парламент призывает государства всего мира ужесточить санкции против Российской Федерации и подчеркивает, что санкции должны действовать в полном объеме до полного осуществления плана по достижению мира.
Рийгикогу поддерживает создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации и призывает государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить усилия по созданию специального международного трибунала.
В заявлении отмечается, что Рийгикогу осуждает попытки позволить спортсменам, представляющим режимы России и Беларуси, участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх в нарушение принципов Олимпийской хартии. „Ни Международный олимпийский комитет, ни одно другое лицо не может сохранять нейтралитет в отношении развязанной российским террористическим режимом войны и совершенных им преступлений геноцида; прикрывать вышеупомянутые преступления олимпийским флагом – аморально и непозволительно“, – указано в заявлении.
Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза поддержать Украину в проведении необходимых реформ для скорейшего достижения членства в союзе и поддерживает вступление Украины в Организацию Североатлантического договора при первой возможности. „Мир и безопасность в Европе возможны лишь после победы Украины над агрессором. Эстония непреклонно продолжит оказывать государству и народу Украины беспрерывную помощь до достижения этой победы“, – утверждается в заявлении Рийгикогу.
С начала прошлого года Рийгикогу выступил с пятью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. 18 января парламент принял представленное 28 членами Рийгикогу заявление в поддержку территориальной целостности Украины; 23 февраля – представленное 86 членами Рийгикогу заявление об агрессии России против Украины; 14 марта – представленное 28 членами Рийгикогу обращение к парламентам государств-членов Европейского союза и НАТО и других государств с призывом поддержать введение дополнительных санкций и официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата Европейского союза; 21 апреля – представленное 84 членами Рийгикогу заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине; 18 октября – представленное 85 членами Рийгикогу заявление об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим.