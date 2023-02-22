Рийгикогу принял заявление в поддержку народа Украины: к чему призывают депутаты парламента?

За принятие заявления проголосовали 85 депутатов Рийгикогу.

В заявлении Рийгикогу осуждает продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации и выражает глубокие соболезнования жителям Украины, близкие которых пали в сражениях с превосходящим по силе агрессором или пострадали в результате геноцида, совершенного по отношению к мирному населению. „Смелость народа Украины обязывает государства, приверженные демократическим ценностям, проявить единство и продолжить сотрудничество во имя победы Украины. Для скорейшего достижения этой цели Рийгикогу призывает международное сообщество решительнее оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку“, – отмечается в заявлении.

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, который поможет восстановить мир в Европе и предотвратить повторение агрессии. „Для реализации плана по достижению мира международная общественность должна помочь Украине восстановить территориальную целостность, привлечь руководителей государства и вооруженных сил Российской Федерации к ответственности за преступления агрессии и военные преступления и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе войны“, – отмечает Рийгикогу. Парламент призывает государства всего мира ужесточить санкции против Российской Федерации и подчеркивает, что санкции должны действовать в полном объеме до полного осуществления плана по достижению мира.

Рийгикогу поддерживает создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации и призывает государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить усилия по созданию специального международного трибунала.