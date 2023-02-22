Рийгикогу изменил правила доступа к бесплатному высшему образованию

Согласно закону, вновь поступить на бесплатное обучение на той же ступени высшего образования студенты смогут по прошествии десяти лет после его окончания. Закон упразднит возможность одновременно бесплатно обучаться по нескольким специальностям. Вузы получат право запросить плату за обучение со студентов, которые хотят в третий раз пройти обучение на той же образовательной ступени.

Также закон ограничит возможность бесплатной учебы после прерывания обучения. Высшие учебные заведения получат право запрашивать плату за выбранные в семестре, но не пройденные учебные предметы, если студент прервет обучение по истечении 70 дней после начала семестра.

Бесплатно сменить программу обучения можно будет в течение первого года. Это означает, что поступить на бесплатное обучение после прерывания учебы может студент, который обучался на той же ступени высшего образования в течение менее одного года, т. е. менее 365 календарных дней. Время, проведенное в академическом отпуске, не причисляется к дням, в течение которых можно прервать учебу и снова поступить на бесплатное обучение.

Схоже с действующим правом, административным договором может быть установлен перечень учебных программ, обучение по которым может быть бесплатным, даже если человек хочет пройти его повторно. Например, это могут быть программы в сфере здравоохранения или подготовки учителей. Для прикладных вузов внутренней или государственной обороны исключения могут быть установлены посредством правовых актов.

При обжаловании решений по организации учебы, требующих срочного рассмотрения, вуз может предусмотреть сроки, отличные от принципов административного производства. Вуз должен оставить не менее трех рабочих дней на обжалование решений, связанных с принятием на учебу и оцениванием дипломной работы или выпускного экзамена, и не менее десяти рабочих дней на обжалование других решений по организации учебы.