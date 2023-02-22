Алар Карис в годовщину киевской встречи позвонил Владимиру Зеленскому. О чем говорили президенты?(4)
Президент Алар Карис, который сейчас находится с визитом в Варшаве, сегодня - ровно год спустя после встречи в Киеве - позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил его, что Эстония продолжает поддерживать Украину и ее народ.
Президент Карис напомнил о встрече в Киеве, которая состоялась в этот день ровно год назад, и сказал, что поддержка со стороны Эстонии в течение последнего года была непоколебимой и что мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом и военном плане. „Я надеюсь больше чем когда-либо, что этот ужас скоро закончится и Украина победит“, - сказал глава эстонского государства.
Президент Владимир Зеленский передал поздравления по случаю Дня независимости Эстонии и заверил, что Эстония - близкий друг Украины. Президент Украины поблагодарил эстонский народ за значительную поддержку его страны.
Президент Карис заявил, что Эстония является решительным сторонником Украины на ее пути к членству в НАТО и будет говорить об этом на встрече лидеров Восточного крыла НАТО с президентом США и генеральным секретарем НАТО. „Место Украины - в Европейском союзе, а после окончания войны - и в НАТО“, - сказал президент Карис.
Главы государств Карис и Зеленский также говорили о визите президента Соединенных Штатов Америки в Украину, а также о текущей ситуации на войне.