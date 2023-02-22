СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Манчестер Сити“ сыграет в гостях с немцами, а „Интер“ встретится с „Порту“

„РБ Лейпциг“ – „Манчестер Сити“ 22:00

Выход „РБ Лейпциг“ в плей-офф Лиги Чемпионов был под вопросом, так как в первых турах немецкий клуб с начала был сенсационно разгромлен „Шахтёром“ (1:4), а потом потерпел поражение от „Реала“ (2:0). Благодаря назначению нового главного тренера Марко Розе, команда преобразилась и продолжила показывать хорошую игру.

В Лиге чемпионов немецкий клуба выиграл четыре матча и со второго места пробился в 1/8 финала. В национальном чемпионате от лидирующей „Баварии“, „РБ Лейпциг“ отстает на четыре очка.

„Манчестер Сити“ предсказуемо вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе G. В шести матчах групповой стадии ЛЧ „Манчестер Сити“ набрал 14 очков. Что касается чемпионата Англии, то там „Манчестер Сити“ не впечатляет. В последних 12 матчах АПЛ они трижды потерпели поражения и три раза сыграли вничью. В частности на прошлых выходных они упустили победу на последних минутах, сыграв вничью с „Ноттингем Форест“ (1:1).

На групповом этапе прошлого сезона ЛЧ „Сити“ выиграли в Манчестере со счетом 6:3 (Кристофер Нкунку оформил хет-трик за „Лейпциг“), но проиграли 2:1 на „РБ Арене“ в 6-м туре ЛЧ.

„Интер“ - „Порту“ 22:00

Миланский „Интер“ с огромным трудом пробился в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя „Барселону“. Решающим фактором стала домашняя победа над „Барселоной“ (1:0). „Интер“ пробился в плей-офф, отправив каталонцев в Лигу Европы.

В данный момент „Интер“ находиться в хорошей форме. В последних нескольких матчах итальянцы выиграли Суперкубок Италии и вышли в полуфинал Кубка Италии. В чемпионате Италии „Интер“ занимает второе место, отставая от „Наполи“ на 15 очков.