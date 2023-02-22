СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Манчестер Сити“ сыграет в гостях с немцами, а „Интер“ встретится с „Порту“
Сегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов „РБ Лейпциг“ дома сыграет с “Манчестер Сити“, а миланский „Интер“ сыграет с „Порту“.
„РБ Лейпциг“ – „Манчестер Сити“ 22:00
Выход „РБ Лейпциг“ в плей-офф Лиги Чемпионов был под вопросом, так как в первых турах немецкий клуб с начала был сенсационно разгромлен „Шахтёром“ (1:4), а потом потерпел поражение от „Реала“ (2:0). Благодаря назначению нового главного тренера Марко Розе, команда преобразилась и продолжила показывать хорошую игру.
В Лиге чемпионов немецкий клуба выиграл четыре матча и со второго места пробился в 1/8 финала. В национальном чемпионате от лидирующей „Баварии“, „РБ Лейпциг“ отстает на четыре очка.
„Манчестер Сити“ предсказуемо вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе G. В шести матчах групповой стадии ЛЧ „Манчестер Сити“ набрал 14 очков. Что касается чемпионата Англии, то там „Манчестер Сити“ не впечатляет. В последних 12 матчах АПЛ они трижды потерпели поражения и три раза сыграли вничью. В частности на прошлых выходных они упустили победу на последних минутах, сыграв вничью с „Ноттингем Форест“ (1:1).
На групповом этапе прошлого сезона ЛЧ „Сити“ выиграли в Манчестере со счетом 6:3 (Кристофер Нкунку оформил хет-трик за „Лейпциг“), но проиграли 2:1 на „РБ Арене“ в 6-м туре ЛЧ.
„Интер“ - „Порту“ 22:00
Миланский „Интер“ с огромным трудом пробился в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя „Барселону“. Решающим фактором стала домашняя победа над „Барселоной“ (1:0). „Интер“ пробился в плей-офф, отправив каталонцев в Лигу Европы.
В данный момент „Интер“ находиться в хорошей форме. В последних нескольких матчах итальянцы выиграли Суперкубок Италии и вышли в полуфинал Кубка Италии. В чемпионате Италии „Интер“ занимает второе место, отставая от „Наполи“ на 15 очков.
После того как футболисты „Порту“ потерпели неудачу в первых двух турах групповой стадии Лиги чемпионов, шансов на выход в плей-офф у них было мало. Однако португальцы не развалились и одержали четыре победы подряд, заняв первое место в группе B. В чемпионате Португалии футболисты „Порту“ пока отстают от лидирующей „Бенфики“ на пять очков. „Порту“ одержали победу в Суперкубке страны и выдали серию из 22-х матчей без поражений во всех турнирах.
В прошлом сезоне команда не смогла выйти в 1/8 ЛЧ, заняв 3-е место в группе.
Команды встречались между собой четырежды. В сезоне 2004/05 в 1/8 финала, тогда итальянцы победили дома со счетом 3:1, а в гостях сыграли вничью 1:1. В следующем сезоне ЛЧ в группе клубы обменялись победами со счетом 2:1 и 0:2.