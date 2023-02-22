Лига чемпионов: „Манчестер Сити“ упустил гостевую победу над „РБ Лейпцигом“, а „Интер“ дожал „Порту“

„РБ Лейпциг“ – „Манчестер Сити“ 1:1

Голы: 0:1 – 27 Марез, 1:1 – 70 Гвардиол

Первые минуты матча были довольно-таки скучными, в равной борьбе команды долго не могли создать моментов. На 27-й минуте матча после ошибке хозяев в обороне, Рияда Мареза вывел гостей вперед, а голевую передачу на свой счет записал Илкай Гюндоган. После забитого мяча англичане успокоились и отдали инициативу хозяевам.

Большую часть второго тайма инициативой и мячом владели футболисты „Лейпцига“, которые находились на половине гостей. Подопечным Пепа Гвардиолы оставалось только проводить редкие контратаки. Инициатива хозяев не прошла даром и на 70-й минуте Йошко Гвардиола сравнял счет в матче после навеса Марцеля Хальстенберга.

В оставшиеся минуты команды, согласившись на ничью больше особых моментов не создали. Главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола запомнился только тем, что за всю игру не сделал ни одной замены. Ответная игра в Англии состоится 14 марта.

„Интер“ - „Порту“ 1:0

Гол: 1:0 – 86 Лукаку

В первом тайме хозяева ожидаемо больше владели инициативой и создавали опасные моменты, но распечатать ворота гостей не смогли. Во втором тайме португальцы „проснулись“ и создали несколько опасных моментов для взятия ворот „Интера“, но два сумасшедших сейва сотворил вратарь „Интера“ Онана. Команды были близки к ничьей, но на 78-й минуте ключевой полузащитник „Порту“ Отавио получил вторую жёлтую карточку в матче и на последние 15 минут оставил „Порту“ в меньшинстве.

В оставшееся время хозяева воспользовались численным преимуществом и на 86-й минуте после подачи c правого фланга нападающий Ромелу Лукаку сначала попал в штангу, а потом добил мяч в ворота, который стал для „Интера“ победным. Ответная игра в португалии пройдёт 14 марта.

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