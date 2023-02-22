Петрыкина и Леванди едут на юниорский ЧМ

И в женском, и в мужском одиночном катании Эстонию представят по два спортсмена, сообщает Rus.err.ee.

В женском зачете честь страны будут защищать Нина Петрыкина и Мария Элийзе Кальювере, в мужском - Арлет Леванди и Егор Марченко.

Девушки выйдут на лед с короткими программами 1 марта, юноши - 2 марта.

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