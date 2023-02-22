Министр окружающей среды сократил объем вырубки государственного леса

Уменьшение площади восстановительной вырубки государственного леса в 2023–2027 годах в большей степени касается сосны, в меньшей степени — березы, осины и других пород деревьев. К запланированным 9180 га прибавится объем необходимых вырубок в связи с причиняемым короедами ущербом.

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, лесопользование было более интенсивным, чем способна выдержать окружающая среда, и самый быстрый способ исправить ситуацию — сократить объем вырубки государственного леса. „Эстонский лес и природа достаточно долго ждали того момента, когда объем вырубки, наконец, сократится. Богатство леса — это не только получаемая из него древесина, но и природное разнообразие. В наших лесах обитает не менее 20000 видов, и это необходимо учитывать при ведении лесного хозяйства“, — отметил Каллас.

„Нынешняя коалиция договорилась о пересмотре объемов вырубки государственного леса и их изменении в случае необходимости. Эстония должна двигаться в направлении более устойчивого лесопользования, поэтому площадь восстановительной рубки необходимо сократить. Новый объем вырубки основан на предложениях Агентства по охране окружающей среды по минимальной площади восстановительной рубки“, — сказал Каллас. „Также в плане развития лесного хозяйства предусмотрено, что объемы вырубок постепенно должны снижаться. Мы хотели дождаться процесса реализации плана развития, но решение об объемах вырубки больше откладывать нельзя.“

По словам Мадиса Калласа, и в дальнейшем следует исходить из того, чтобы наше лесопользование становилось более устойчивым за счет сокращения объемов вырубок. „Как нынешняя коалиция, так и те, которые придут ей на смену, должны выступать за защиту многообразия природы в лесах, за то, чтобы древесину в Эстонии ценили выше, а также создавать в отрасли новые рабочие места и выплачивать справедливую компенсацию за земли собственников частных лесов, подпадающих под ограничения.“