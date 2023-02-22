Новости Эстонии
22.02.2023, 21:21

ВИДЕО | Словесная перепалка в Рийгикогу. Кая Каллас - Мартину Хельме: злоба исходит от вас со всех сторон

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Хельме: Веэбель — тролль на службе Кремля

В последние СМИ много писали о том, что сеть пресловутого российского олигарха Евгения Пригожина пыталась повлиять на политическую систему Эстонии, а также о том, какую роль в этих планах сыграла Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Во время инфочаса в парламенте Мартин Хельме и Кая Каллас обменялись резкими высказываниями.

Кая Каллас заговорила о скандале, едва начался инфочас. „Средства массовой информации Эстонии, и не только они, но и европейские СМИ сообщили, что ЧВК „Вагнер“ и Пригожин ищут силы, которые придерживаются схожего с ними мировоззрения, и в каждой стране они пытаются найти такие силы, которые раскалывают общество. Ведь если общество расколото, то у него остается меньше сил на то, чтобы бороться с внешним врагом. Наш внешний враг - в России и от него исходит опасность. Судя по этим документам, его позиции наиболее схожи с позицией EKRE“, - сказала премьер-министр.

Хельме: Веэбель — тролль на службе Кремля

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