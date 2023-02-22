ВИДЕО | Словесная перепалка в Рийгикогу. Кая Каллас - Мартину Хельме: злоба исходит от вас со всех сторон

Кая Каллас заговорила о скандале, едва начался инфочас. „Средства массовой информации Эстонии, и не только они, но и европейские СМИ сообщили, что ЧВК „Вагнер“ и Пригожин ищут силы, которые придерживаются схожего с ними мировоззрения, и в каждой стране они пытаются найти такие силы, которые раскалывают общество. Ведь если общество расколото, то у него остается меньше сил на то, чтобы бороться с внешним врагом. Наш внешний враг - в России и от него исходит опасность. Судя по этим документам, его позиции наиболее схожи с позицией EKRE“, - сказала премьер-министр.