„Путин - агент хаоса“. Новый посол США в Эстонии впервые выступил публично и рассказал о вреде TikTok(13)
21 февраля в Эстонии впервые с лета 2018 года появился чрезвычайный и полномочный посол США. Уже на следующий день после представления верительных грамот президенту Алару Карису Джордж Кент пришел в Международный центр обороны и безопасности, где ответил на вопросы сотрудников центра и представителей прессы.
Новый посол - один из ведущих экспертов в американском дипломатическом корпусе по темам, связанным с Восточной Европой и Центральной Азией. В частности, он был заместителем главы дипломатической миссии США в Украине в 2015-2016 гг., а затем, в 2018-2021 гг. - заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Ранее он служил в таких странах, как Польша, Узбекистан и Таиланд. Кроме того, во время учебы в Гарварде в 1980-е гг. он специализировался на изучении русской культуры и литературы.
В начале встречи посол отметил положительную динамику сотрудничества между США и Эстонией в различных сферах. Примерами этого стали недавний визит в Таллинн министра обороны США Ллойда Остина и новая программа обучения кибербезопасности, запущенная в Эстонии Секретной службой США в партнерстве с Эстонской академией безопасности и правоохранительными органами стран Балтии. В качестве примера успешной кооперации в экономической сфере он упомянул завод Ericsson в Таллинне, откуда в т. ч. и на американский рынок, идут компоненты электронных устройств, что позволяет уменьшить зависимость от поставок из азиатского региона. Джордж Кент отметил, что существуют проблемы с продуктами китайского происхождения, например, он просил своих детей не пользоваться TikTok.
Большинство вопросов, конечно, касалось продолжающегося противостояния Украины российской агрессии. Посол подчеркнул, что неправильно рассматривать как начало войны 24 февраля 2022 года - фактически, Россия начала агрессию против Украины уже в 2014 году. Он отметил большой вклад Эстонии в помощь Украине в виде поставок вооружения, гуманитарной помощи, а также приема большого числа украинских беженцев. По оценке господина Кента, абсолютное их большинство настроены вернуться на родину по окончании войны, чем они принципиально отличаются от беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока. Вместе с тем, он не видит перспектив близкого завершения конфликта, поскольку в военном отношении ни одна из сторон пока не добилась решающего перевеса и нет признаков полного истощения ресурсов.
При этом посол подчеркнул невозможность любых переговоров за спиной Украины и без учета принципа ее территориальной целостности. По его мнению, среди американской политической элиты сохраняется полный консенсус относительно поддержки Украины, что подтвердил не только визит в Киев 20 февраля президента Байдена, но и посещение украинской столицы на следующий день делегацией американских конгрессменов, включая видных представителей Республиканской партии.
Отвечая на вопрос о перспективах политической трансформации России после завершения войны и будущем отношений с ней стран Запада, посол отметил, что сейчас делать определенные прогнозы слишком рано. Действия Путина и, в частности, вчерашнее заявление о приостановке участия в договоре СНВ, ведут к разрушению архитектуры безопасности, существовавшей около полувека. Российского президента Джордж Кент образно назвал „агентом хаоса“. Крайне осторожно посол оценил и перспективы быстрой трансформации России, поскольку, по его наблюдениям, в стране пока не заметна „критическая масса людей“, желающих подобных изменений.