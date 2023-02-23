„Путин - агент хаоса“. Новый посол США в Эстонии впервые выступил публично и рассказал о вреде TikTok

Новый посол - один из ведущих экспертов в американском дипломатическом корпусе по темам, связанным с Восточной Европой и Центральной Азией. В частности, он был заместителем главы дипломатической миссии США в Украине в 2015-2016 гг., а затем, в 2018-2021 гг. - заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Ранее он служил в таких странах, как Польша, Узбекистан и Таиланд. Кроме того, во время учебы в Гарварде в 1980-е гг. он специализировался на изучении русской культуры и литературы.

В начале встречи посол отметил положительную динамику сотрудничества между США и Эстонией в различных сферах. Примерами этого стали недавний визит в Таллинн министра обороны США Ллойда Остина и новая программа обучения кибербезопасности, запущенная в Эстонии Секретной службой США в партнерстве с Эстонской академией безопасности и правоохранительными органами стран Балтии. В качестве примера успешной кооперации в экономической сфере он упомянул завод Ericsson в Таллинне, откуда в т. ч. и на американский рынок, идут компоненты электронных устройств, что позволяет уменьшить зависимость от поставок из азиатского региона. Джордж Кент отметил, что существуют проблемы с продуктами китайского происхождения, например, он просил своих детей не пользоваться TikTok.