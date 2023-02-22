Эстонские стартапы установили новые рекорды

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что, хотя в других частях мира оборот стартапов и объем привлеченных инвестиций снизились из-за войны и экономической нестабильности, эстонские стартапы вновь продемонстрировали рекордный рост. „В прошлом году стартап-сектор Эстонии продолжил стремительный рост, однако в третьем квартале было видно, что вместо наращивания оборота большее значение приобретает эффективность. Это свидетельствует о зрелости и опыте наших основателей и об их желании заранее подготовиться к возможным трудностям“, — сказала Петерсон.

Согласно базе данных Startup Estonia, сегодня в Эстонии действуют 1444 стартап-компании. Согласно опубликованному в конце прошлого года обзору сектора информационных технологий в Европе State of European Tech 2022, в Эстонии больше всего стартапов на одного жителя - 1090 стартапов на миллион жителей. За Эстонией следуют Исландия и Ирландия.

Общий оборот эстонских стартапов в прошлом году составил 2,1 миллиарда евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Стартапы с наибольшим оборотом: Bolt (1,1 млрд евро), Veriff (71 млн евро), Swappie (58,4 млн евро), Comodule (36,7 млн ​​евро), Starship Technologies (31 млн евро) и Viseven (30,5 млн евро).

В прошлом году эстонские стартапы заплатили государству 185 миллионов евро в качестве налогов на рабочую силу - это на 47% больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу были Bolt (30,7 млн ​​евро), Wise (25,2 млн евро), Veriff (8,5 млн евро), Starship Technologies (4,9 млн евро) и Monese (4,2 млн евро).

В прошлом году возраст 20 стартапов превысил десятилетний, и ещё пять стартапов были проданы. Таким образом, в прошлогодней статистике сектора стартапов не отражены 30,5 млн евро оборота и уплаченных государству 4,4 млн евро налогов на рабочую силу.