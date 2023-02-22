В этом году пенсионеров ожидает самое крупное за 15 лет повышение пенсий

„Безусловно, пенсии должны повышаться в соответстви с повышением заработной платы и увеличением стоимости жизни, поэтому рост пенсий в этом году является самым большим за последние 15 лет. Благоданя индексации, которая вступит в силу с апреля, а также вступившим в силу в начале года изменениям, связанным с подоходным налогом, и внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет больше денег“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – „Начиная с 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года повысится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Правда, в прогнозе мы учитывали повышение до 704 евро, однако мы можем увеличивать пенсии по возрасту в соответствии с полученным социальным налогом, который, к сожалению, оказался несколько меньше прогнозируемого. Несмотря ни на что, это самое большое повышение пенсий за 15 лет“.