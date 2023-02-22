В этом году пенсионеров ожидает самое крупное за 15 лет повышение пенсий(68)
Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении индекса государственной пенсии на 2023 год. Согласно законопроекту, новое значение будет установлено на уровне 1,139. Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность повысятся в среднем на 13,9%, а средняя пенсия вырастет до 700 евро – это беспрецедентный рост пенсий за последние 15 лет.
„Безусловно, пенсии должны повышаться в соответстви с повышением заработной платы и увеличением стоимости жизни, поэтому рост пенсий в этом году является самым большим за последние 15 лет. Благоданя индексации, которая вступит в силу с апреля, а также вступившим в силу в начале года изменениям, связанным с подоходным налогом, и внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет больше денег“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – „Начиная с 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года повысится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Правда, в прогнозе мы учитывали повышение до 704 евро, однако мы можем увеличивать пенсии по возрасту в соответствии с полученным социальным налогом, который, к сожалению, оказался несколько меньше прогнозируемого. Несмотря ни на что, это самое большое повышение пенсий за 15 лет“.
Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившей в силу с 1 января льготы по подоходному налогу, которая по-прежнему составляет 704 евро. Сначала Департамент социального страхования учитывает необлагаемый налогом доход от I пенсионной ступени, если имеется остаток, Пенсионный центр применит его и ко II пенсионной ступени. Если выплаты из I и II ступеней меньше необлагаемого налогом дохода, его остаток можно использовать, например, при выплате заработной платы.
Согласно законопроекту, после индексации базовая часть пенсии составит 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля.
Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Проиндексированные пенсии получат 323 000 пенсионеров.
Эстонское государство каждую весну пересчитывает пенсии с учетом изменений заработной платы и цен. Индивидуальная пенсия каждого человека рассчитывается в зависимости от его предыдущего трудового стажа. Действующая система индексации пенсий вступила в силу 15 лет назад, с 1 января 2008 года, когда индексация была увязана с поступлением социального налога в большем объеме.
После утверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии в соответствии с новыми значениями. С 1 апреля каждый пенсионер сможет проверить размер своей новой пенсии, войдя на государственный портал eesti.ee. Дополнительную информацию можно также получить по инфотелефонам индексации пенсий Департамента социального страхования 661 0551 или 6121 360.
Помимо пенсии будет пересчитана и дневная ставка пособия на трудоспособность. С 1 апреля она составит 18,60 евро, а при отсутствии трудоспособности размер пособия составит в среднем 558 евро в месяц. В случае неполной трудоспособности надбавка за трудоспособность рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. В случае частичной трудоспособности средний размер надбавки составит в среднем 318,06 евро. Размер пособия рассчитывается Кассой по безработице за каждый календарный месяц.