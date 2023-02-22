Умерла молодая эстонская художница. Ей было всего 34 года

О смерти художницы сообщили ее близкие в социальных сетях: „С прискорбием сообщаем о смерти молодой и талантливой художницы Эвы Элизе. Ты навсегда останешься в наших сердцах!“

В субботу пройдет прощание с девушкой. При этом ее близкие просят не приносить цветы, а вместо этого сделать пожертвование в приют животных, потому что это порадовало бы покойную.