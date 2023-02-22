На чемпионат Европы отправится еще одна представительница Эстонии
Шестая спортсменка - специализирующая в беге на 60 метров Ыйльме Выро - присоединилась к утвержденному вчера составу эстонской сборной из пяти человек, которая отправится на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.
Выро может участвовать в забеге на 60 м в Стамбуле на основании своих рейтинговых очков, так как некоторые спортсмены, стоящие в рейтинге выше нее, от участия в соревнованиях отказались.
В состав сборной Эстонии также входят: прыгунья в высоту Кармен Бруус, спринтер Карл Эрик Назаров и многоборцы Ханс-Кристиан Хаузенберг и Майкель Уйбо. Многоборец Ристо Лиллеметс также смог участвовать в соревнованиях на основании рейтинговых очков.
В Турцию также отправятся руководитель делегации Харри Лемберг, тренеры Керсти Виру и Андрей Назаров, а также физиотерапевт Ристо Ямнес.