На чемпионат Европы отправится еще одна представительница Эстонии

Выро может участвовать в забеге на 60 м в Стамбуле на основании своих рейтинговых очков, так как некоторые спортсмены, стоящие в рейтинге выше нее, от участия в соревнованиях отказались.

В состав сборной Эстонии также входят: прыгунья в высоту Кармен Бруус, спринтер Карл Эрик Назаров и многоборцы Ханс-Кристиан Хаузенберг и Майкель Уйбо. Многоборец Ристо Лиллеметс также смог участвовать в соревнованиях на основании рейтинговых очков.

В Турцию также отправятся руководитель делегации Харри Лемберг, тренеры Керсти Виру и Андрей Назаров, а также физиотерапевт Ристо Ямнес.

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