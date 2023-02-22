СХЕМА | В связи с парадом на площади Вабадузе меняется организация движения общественного транспорта

В связи с тем, что в движении общественного транспорта будут изменения, горуправа просит при планировании пути накануне вечером и в День независимости Эстонии отправляться значительно раньше обычного и приносит извинения за неудобства.

Во время реорганизации движения общественный транспорт не будет двигаться по площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ на участке от Тынисмяги до Палдиского шоссе, по улице Эндла от Суур-Америка до Тоомпуйестеэ, по Пярнускому шоссе от площади Виру до площади Вабадузе и до улицы Лийвалайа, по б. Мере от площади Виру до улицы Ахтри, а также по Нарвскому шоссе от площади Виру до улицы Хобуяама.

В связи с проведением генеральной репетиции парада Сил обороны в четверг, 23 февраля , с 18:30 до конца дня будет изменен маршрут автобусных линий номер 3, 9, 11, 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 40, 41, 41B, 42, 46, 48 и троллейбусов № 1 и 3. С 21:00 и до конца дня изменятся маршруты автобусов №5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. На маршруте объезда будут совершаться все остановки (если в описании маршрута не указано иначе), включая временные остановки.

По свободному графику с 18:30 до конца дня будут работать линии автобусов №3, 9, 11, 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 40, 41, 41B, 42, 46 и 48, троллейбусные маршруты №1 и 3, трамвайные маршруты № 3 и 4. С 21 часа по свободному графику будут двигаться автобусы маршрутов 3, 5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73, а также трамваев №1 и 2.

На уездных маршрутах общественного транспорта в четверг, 23 февраля, с 19:00 и до конца дня изменятся маршруты на линиях восточного направления № 104A, 104B, 104C, 106A, 106B, 106C, 151, 152, 154, 152A, 158, 157. На линиях южного направления №105, 120, 120A, 121, 125, 130, 131, 132, 132A, 135, 138, 139, 162. На линии северного направления №160. А также на линиях западного направления №108, 111, 118A, 122, 126, 127, 128, 129, 129A, 145, 146, 148 и 180E, и юго-западного направления №163, 191, 117A, 177, 116, 116A, 116B, 178.