В Ляэне-Вирумаа кошка чуть не сожгла квартиру

Из одной таллиннской квартиры поступил сигнал пожарной тревоги, и поскольку контактное лицо не ответило на звонок, на место был отправлен патрульный экипаж. Охраннику удалось связаться с клиентом через домофон, при разговоре было слышно сигнал датчика, однако клиент сообщил, что помощь патрульного экипажа не требуется. Через некоторое время соседи все же впустили охранника в подъезд – там чувствовался сильный запах гари. Поскольку было известно, что в квартире находится человек, охранник вызвал спасателей и скорую помощь. Спасатели вошли в квартиру и выяснили, что находившиеся в ней два человека поставили на плиту сковороду с едой и уснули. Квартира была сильно задымлена, поэтому спасатели помогли проветрить помещение; медики скорой осмотрели находившихся в квартире людей.

Сигнал пожарной тревоги поступил из квартиры, находящейся в Ляэне-Вирумаа, однако дома никого не было. По словам контактного лица, дети должны были в скором времени вернуться домой и все проверить. Когда дети пришли домой, контактное лицо сообщило, что ничего не горит, но комната заполнена дымом. Оказалось, что плита была включена и стоявшая на ней кастрюля задымилась. В квартире была индукционная плита; предположительно, по плите прошлась кошка, и плита включилась.

„На прошлой неделе сигнал пожарной тревоги поступил также из частого дома в Пылвамаа, рядного дома в Рапламаа и из Выру. Поэтому мы просим людей не оставлять ничего на плите и отключать электроприборы от сети, уходя из дома“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

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