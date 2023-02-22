Таллиннский и Тартуский университеты сняли санкции с белорусских студентов и снова принимают их на обучение

Уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии провел встречу с представителями Тартуского университета, в рамках которой были обсуждены вопросы сотрудничества между обеими сторонами. Представители университета высказали своё доверие к демократическому обществу Беларуси и подтвердили, что университет снова начинает принимать студентов из Беларуси. В ходе встречи были также обсуждены визовые вопросы и возможности для студентов, желающих продолжить образование в Тартуском Университете. Представители Университета Тарту и Офиса Светланы Тихановской также договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере онлайн-обучения, специальных проектах и степендиальных программах для граждан Беларуси. Эти программы предоставят студентам возможность получить качественное образование и развиваться в различных сферах, что способствует дальнейшему развитию Беларуси как демократического общества. По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Тартуским университетом и Офисом Светланы Тихановской в Эстонии будет успешным и принесет плодотворные результаты для всех заинтересованных сторон. Кроме того, Таллинский университет подтвердил, что снял санкции с белорусских студентов и снова принимает их на обучение.

Политическая беженка Полина из Беларуси сейчас учится в одном уз университетов, который разрешил белорусским студентам снова получать образование в Эстонии: „Я считаю, что безусловно это решение снова дать возможность белорусам обучаться здесь — необходимо и важно, потому что студенты, которые стремятся жить в демократической стране, в демократической Беларуси, должны поддерживаться демократическими институтами, Европейским союзом в частности“.

Уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов рассказал RusDelfi, что очень благодарен всем белорусам, которые сражались за то, чтобы студенты могли учиться в Эстонии. „Это большая заслуга белорусских диаспор в Таллинне и в Тарту — все они активно писали письма, напоминали об этом. Мы понимаем, что почти год назад, когда были введены санкции, никто не знал, какая будет ситуация. Будет ли Беларусь нападать, как поведут себя украинские беженцы в отношении белорусов и как белорусы — в отношении украинских беженцев. И мы вынуждены были принять это решение. Все белорусы, живущие сейчас в Европе, показали, что Беларусь в первую очередь — это демократическая страна. И все белорусы, которые воюют на стороне Украины, которые помогают украинцам, которые помогают делать так, чтобы Украина победила, добились этого. Это наша общая победа“.