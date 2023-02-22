Российским шахматистам разрешат за день менять спортивное гражданство

Азиатская федерация 28 февраля может принять решение о включении в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). В ФШР заявляли, что у конституционной комиссии и Совета FIDE не было возражений против перехода, пишет РБК. При этом комиссия FIDE рекомендовала в случае принятия ФШР в Азиатскую федерацию предоставить меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну.

Спортсмены, которые с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023-го подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.



Решение об участии таких игроков в командных соревнованиях FIDE будет принято не позднее 1 мая 2023 года.



В декабре FIDE объявила, что шахматисты из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.



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