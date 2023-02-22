Российским шахматистам разрешат за день менять спортивное гражданство
Шахматисты, которые решат представлять вместо России другую европейскую страну, получат возможность сменить спортивное гражданство уже на следующий день после подачи соответствующей заявки, сообщается на сайте международной федерации (FIDE).
Азиатская федерация 28 февраля может принять решение о включении в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). В ФШР заявляли, что у конституционной комиссии и Совета FIDE не было возражений против перехода, пишет РБК.
При этом комиссия FIDE рекомендовала в случае принятия ФШР в Азиатскую федерацию предоставить меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну.
Спортсмены, которые с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023-го подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.
Решение об участии таких игроков в командных соревнованиях FIDE будет принято не позднее 1 мая 2023 года.
В декабре FIDE объявила, что шахматисты из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.
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