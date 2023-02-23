ПОДРОБНЫЙ ГРАФИК | Легендарные „Хаймарсы“, „Леопарды“ и „Черные ястребы“. Какая техника участвует в параде Сил обороны

„Каждый парад особенный. Он проходит лишь раз в году, когда мы отмечаем день рождения нашей страны, и это хорошая возможность для всех познакомиться с Силами обороны поближе в торжественной обстановке. В целом на параде можно познакомиться со всем, что есть в Силах обороны, разными видами воинских частей и техники“, — пояснил главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.



В ближайшее время Эстония планирует приобрести у США систему HIMARS и для собственных нужд. В этом году, как и в предыдущие, парад даст обзор нашей оборонной техники и возможностей. Это воодушевляет и придает уверенности.