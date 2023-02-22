22.02.2023, 12:17
МНЕНИЕ | Языковой вопрос: когда глухой поймёт немого?(7)
Без эстонского языка протянуть еще 30 лет не получится
Очереди на бесплатные курсы эстонского языка должны уйти в прошлое
Приходящие к эстонский класс русскоязычные дети — это хорошо
Неэстонцам нужно помогать, а не критиковать
ФОТО: Delfi Meedia
В вопросе интеграции „хороши“ обе стороны: при желании за 30 лет эстонский язык мог бы выучить каждый, а не идти по пути наименьшего сопротивления, взяв российское гражданство. Но есть вопрос и к эстонскому государству, которое за десятки лет не смогло наладить систему обучения эстонскому языку, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.