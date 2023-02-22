Мнение
22.02.2023, 12:17

МНЕНИЕ | Языковой вопрос: когда глухой поймёт немого?

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Без эстонского языка протянуть еще 30 лет не получится

  • Очереди на бесплатные курсы эстонского языка должны уйти в прошлое

  • Приходящие к эстонский класс русскоязычные дети — это хорошо

  • Неэстонцам нужно помогать, а не критиковать

Дмитрий Иванов
публицист
Нынешний министр образования Тынис Лукас на митинге учителей в 2012 году
Нынешний министр образования Тынис Лукас на митинге учителей в 2012 году
ФОТО: Delfi Meedia

В вопросе интеграции „хороши“ обе стороны: при желании за 30 лет эстонский язык мог бы выучить каждый, а не идти по пути наименьшего сопротивления, взяв российское гражданство. Но есть вопрос и к эстонскому государству, которое за десятки лет не смогло наладить систему обучения эстонскому языку, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.

Все прошедшие с момента восстановления независимости Эстонии годы одним из главных препятствий на пути сближения проживающих в нашей стране эстонцев и русских был эстонский язык. И несмотря на вложенные в интеграцию миллионы, ситуация меняется крайне медленно.

Аргументы сторон, почему так происходит, известны. С одной стороны, эстонцы обвиняют русских в нежелании учить государственный язык из-за „имперских амбиций“ или просто лени, а с другой, русские указывают на те прорехи в системе обучения языку, которые эстонская община старается не замечать. Получается разговор глухого с немым. Да и политики разных мастей из корыстных побуждений постоянно подзуживают, подталкивая людей к конфликтам.

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